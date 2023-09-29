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Благотворительный забег: в Феодосии соберут деньги для больных детей - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Благотворительный забег: в Феодосии соберут деньги для больных детей
Благотворительный забег: в Феодосии соберут деньги для больных детей - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Благотворительный забег: в Феодосии соберут деньги для больных детей
В Феодосии состоится благотворительный забег, участники которого смогут помочь семьям оплатить билеты для транспортировки больных детей к местам лечения. Об... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T21:48
2023-09-29T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии состоится благотворительный забег, участники которого смогут помочь семьям оплатить билеты для транспортировки больных детей к местам лечения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Участников спортивной акции разделят на две группы - до 18 лет и старше. Марафон начнется от памятника Феодосийскому десанту. Желающим поучаствовать в мероприятии предлагают пройти предварительную регистрацию за полчаса до старта и осуществить благотворительный взнос.Акция "Белый цветок" зародилась еще в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день собирались средства для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны. В Крыму акция проходит в девятый раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму"Мода на добро": в Крыму пройдет акция в поддержку паллиативных детейКрымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми
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РИА Новости Крым
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96
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крым, феодосия, благотворительность, общество, дети, спорт, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, паллиативная помощь в крыму, детский хоспис в крыму
Благотворительный забег: в Феодосии соберут деньги для больных детей

В Феодосии проведут благотворительный забег в рамках акции "Белый цветок"

21:48 29.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка участвует в забеге
Девушка участвует в забеге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии состоится благотворительный забег, участники которого смогут помочь семьям оплатить билеты для транспортировки больных детей к местам лечения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"30 сентября возле памятника Феодосийскому десанту в 10.00 в рамках акции "Белый цветок" состоится благотворительный забег "Мы За Бег", - сказано в сообщении пресс-службы.
Участников спортивной акции разделят на две группы - до 18 лет и старше. Марафон начнется от памятника Феодосийскому десанту. Желающим поучаствовать в мероприятии предлагают пройти предварительную регистрацию за полчаса до старта и осуществить благотворительный взнос.
"Благотворительный взнос можно сделать, перейдя по одному из QR-кодов. Все собранные средства будут направлены на приобретение билетов детям, нуждающимся в транспортировке к месту оказания медицинской помощи, и на строительство здания Крымского детского хосписа", - уточняется в сообщении.
Акция "Белый цветок" зародилась еще в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день собирались средства для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны. В Крыму акция проходит в девятый раз.
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КрымФеодосияБлаготворительностьОбществодетиСпортНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииПаллиативная помощь в КрымуДетский хоспис в Крыму
 
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