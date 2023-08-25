https://crimea.ria.ru/20230825/poyavilsya-sayt-dlya-roditeley-palliativnykh-detey-v-krymu-1130935669.html

Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму

Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму

Крымский детский хоспис создал сайт для родителей тяжелобольных детей с возможностью записаться на индивидуальную консультацию психолога и социального... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T11:33

2023-08-25T11:33

2023-08-25T13:12

новости крыма

благотворительность

общество

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис создал сайт для родителей тяжелобольных детей с возможностью записаться на индивидуальную консультацию психолога и социального работника. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Отмечается, что сайт предназначен "именно для родителей и близких родственников тяжелобольных детей", и пользоваться им очень просто.По словам координатора проекта "ПРОродителей" Крымского детского хосписа Елены Бабаковой, ресурс продолжат наполнять материалами, "опираясь на запросы родителей и рекомендации специалистов".Крымский детский хоспис помогает детям, которых нельзя вылечить, с 2019 года.Также хоспис реализует проекты "Вместо мамы", "Доброняня", "Выездная служба".Ранее в Крыму прошла акция в помощь паллиативным детям "Мода на добро", организованная совместно с дизайнерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус Как в Крыму развивается паллиативная помощь детям?

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, благотворительность, общество, крым