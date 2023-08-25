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Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму
Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму
Крымский детский хоспис создал сайт для родителей тяжелобольных детей с возможностью записаться на индивидуальную консультацию психолога и социального... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T11:33
2023-08-25T11:33
2023-08-25T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис создал сайт для родителей тяжелобольных детей с возможностью записаться на индивидуальную консультацию психолога и социального работника. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Отмечается, что сайт предназначен "именно для родителей и близких родственников тяжелобольных детей", и пользоваться им очень просто.По словам координатора проекта "ПРОродителей" Крымского детского хосписа Елены Бабаковой, ресурс продолжат наполнять материалами, "опираясь на запросы родителей и рекомендации специалистов".Крымский детский хоспис помогает детям, которых нельзя вылечить, с 2019 года.Также хоспис реализует проекты "Вместо мамы", "Доброняня", "Выездная служба".Ранее в Крыму прошла акция в помощь паллиативным детям "Мода на добро", организованная совместно с дизайнерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус Как в Крыму развивается паллиативная помощь детям?
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РИА Новости Крым
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новости крыма, благотворительность, общество, крым
Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму
Крымский детский хоспис создал сайт для родителей тяжелобольных детей
11:33 25.08.2023 (обновлено: 13:12 25.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис создал сайт для родителей тяжелобольных детей с возможностью записаться на индивидуальную консультацию психолога и социального работника. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Отмечается, что сайт предназначен "именно для родителей и близких родственников тяжелобольных детей", и пользоваться им очень просто.
"На сайте "Прородителей.рф" можно записаться на индивидуальную консультацию с психологом или социальным работником. Здесь размещены материалы о социально-правовой помощи, семейной психологии, об общении с тяжелобольным ребенком, обучающие видеокурсы по уходу за ребенком с трахеостомой и гастростомой, эфиры со специалистами, которые проходили в рамках проекта "ПРОродителей", – говорится в сообщении.
По словам координатора проекта "ПРОродителей" Крымского детского хосписа Елены Бабаковой, ресурс продолжат наполнять материалами, "опираясь на запросы родителей и рекомендации специалистов".
Крымский детский хоспис помогает детям, которых нельзя вылечить, с 2019 года.
Также хоспис реализует проекты "Вместо мамы", "Доброняня", "Выездная служба".
Ранее в Крыму прошла акция в помощь паллиативным детям "Мода на добро"
, организованная совместно с дизайнерами.
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