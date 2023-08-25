Рейтинг@Mail.ru
Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230825/poyavilsya-sayt-dlya-roditeley-palliativnykh-detey-v-krymu-1130935669.html
Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму
Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму
Крымский детский хоспис создал сайт для родителей тяжелобольных детей с возможностью записаться на индивидуальную консультацию психолога и социального... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T11:33
2023-08-25T13:12
новости крыма
благотворительность
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис создал сайт для родителей тяжелобольных детей с возможностью записаться на индивидуальную консультацию психолога и социального работника. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Отмечается, что сайт предназначен "именно для родителей и близких родственников тяжелобольных детей", и пользоваться им очень просто.По словам координатора проекта "ПРОродителей" Крымского детского хосписа Елены Бабаковой, ресурс продолжат наполнять материалами, "опираясь на запросы родителей и рекомендации специалистов".Крымский детский хоспис помогает детям, которых нельзя вылечить, с 2019 года.Также хоспис реализует проекты "Вместо мамы", "Доброняня", "Выездная служба".Ранее в Крыму прошла акция в помощь паллиативным детям "Мода на добро", организованная совместно с дизайнерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус Как в Крыму развивается паллиативная помощь детям?
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_ce9ab656e39da744c9fb7997ffaaebc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, благотворительность, общество, крым
Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму

Крымский детский хоспис создал сайт для родителей тяжелобольных детей

11:33 25.08.2023 (обновлено: 13:12 25.08.2023)
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис создал сайт для родителей тяжелобольных детей с возможностью записаться на индивидуальную консультацию психолога и социального работника. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Отмечается, что сайт предназначен "именно для родителей и близких родственников тяжелобольных детей", и пользоваться им очень просто.

"На сайте "Прородителей.рф" можно записаться на индивидуальную консультацию с психологом или социальным работником. Здесь размещены материалы о социально-правовой помощи, семейной психологии, об общении с тяжелобольным ребенком, обучающие видеокурсы по уходу за ребенком с трахеостомой и гастростомой, эфиры со специалистами, которые проходили в рамках проекта "ПРОродителей", – говорится в сообщении.

По словам координатора проекта "ПРОродителей" Крымского детского хосписа Елены Бабаковой, ресурс продолжат наполнять материалами, "опираясь на запросы родителей и рекомендации специалистов".
Крымский детский хоспис помогает детям, которых нельзя вылечить, с 2019 года.
Также хоспис реализует проекты "Вместо мамы", "Доброняня", "Выездная служба".
Ранее в Крыму прошла акция в помощь паллиативным детям "Мода на добро", организованная совместно с дизайнерами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми
В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус
Как в Крыму развивается паллиативная помощь детям?
Новости КрымаБлаготворительностьОбществоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин
14:36Образовательный кредит: учишься сейчас – платишь потом
14:29Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
14:21Ситуация на Крымском мосту: очередь выросла почти вдвое
14:19Смертельное ДТП в Крыму: в Кировском районе перевернулся ВАЗ
14:08Песков анонсировал скорую встречу Путина и Эрдогана
13:55В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели Пригожина
13:50Бои в Херсонской области: уничтожено более 30 украинских боевиков
13:40Ливень с грозой накроет Крым в ближайшие часы
13:10Беспилотник ВСУ пытался атаковать Калужскую область
12:56Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС
12:50Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 снарядов за сутки
12:42Как идет восстановление Крымского моста - Хуснуллин
12:38Боевиков ВСУ посадили на 25 лет за расстрел мирных граждан
12:27Задержан главный надзиратель "Свидетелей Иеговы"* в Крыму - СК
12:21Поджоги военкоматов в России - в ФСБ выявили организаторов
12:12Обстановка на Крымском мосту: данные на 12.00
11:56В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
11:33Появился сайт для родителей паллиативных детей в Крыму
11:07Жителей новых регионов РФ освобождают от украинских приговоров
Лента новостейМолния