Главные новости Крыма: 28 сентября
Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 28 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Агента украинской разведки задержали в Севастополе. Аксенов провел совещание по проблемным вопросам муниципальных образований Крыма. Власти ответили, сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом. Крымский мост закрывают на ночь. В Крыму с 2014 года в дошкольное образование вложено свыше 61 млрд рублей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Агент ГУР в Севастополе
В Севастополе по подозрению в госизмене задержали россиянина. По данным ФСБ, в 2022 году подозреваемый, уклоняясь от мобилизации, выехал на территорию одного из государств СНГ, после чего связался с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и в последующем был завербован. Далее по заданию куратора мужчина устроился на работу в организацию, строящую фортификационные сооружения в Крыму. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины. По решению Ленинского районного суда Севастополя фигурант заключен в СИЗО.
Поручения Аксенова
Поступление денежных средств в бюджет в срок, контроль деятельности управляющих компаний, налаживание работы общественного транспорта. В рамках совещания по проблемным вопросам муниципальных образований Крыма глава Крыма Сергей Аксенов поднял ряд этих и других вопросов и дал соответствующие поручения местным администрациям. Особое внимание глава Крыма поручил уделить уборке и санитарной очистке территорий.
Связь в Крыму
В Крыму реализуются пилотные проекты улучшения качества связи, задача которых обеспечить устойчивым сигналом и интернетом не только населенные пункты, но и ключевые автодороги региона, рассказал в четверг врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов. По его словам, для обеспечения стопроцентного покрытие связью нужны 2,5 тысячи базовых станций. До конца этого года будет установлено 160 станций, а в течение 2024-2025 годов - еще около полутора тысяч.
Крымский мост
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли с вечера четверга и до утра пятницы из-за проведения восстановительных работ, напомнили в четверг в Минтрансе России. Мост закрыт с 21.00 до 06.00. Движение в Крым и на материк можно осуществлять по сухопутному коридору через новые регионы, который проходит через пункты пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по автодороге можно круглосуточно.
Дошкольное образование
С 2014 по 2022 годы в сферу дошкольного образования Крыма из бюджета направили свыше 61 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Наталья Григорь. Также, по данным министерства финансов, расходы в бюджете Республики Крым на дошкольное образование только в 2022 году составили 12,7 млрд рублей, большая часть денег - из местных бюджетов.