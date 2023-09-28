https://crimea.ria.ru/20230928/glavnye-novosti-kryma-28-sentyabrya-1131736225.html

Главные новости Крыма: 28 сентября

Главные новости Крыма: 28 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Главные новости Крыма: 28 сентября

Агента украинской разведки задержали в Севастополе. Аксенов провел совещание по проблемным вопросам муниципальных образований Крыма. Власти ответили, сколько... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T22:57

2023-09-28T22:57

2023-09-28T22:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Агента украинской разведки задержали в Севастополе. Аксенов провел совещание по проблемным вопросам муниципальных образований Крыма. Власти ответили, сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом. Крымский мост закрывают на ночь. В Крыму с 2014 года в дошкольное образование вложено свыше 61 млрд рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Агент ГУР в СевастополеВ Севастополе по подозрению в госизмене задержали россиянина. По данным ФСБ, в 2022 году подозреваемый, уклоняясь от мобилизации, выехал на территорию одного из государств СНГ, после чего связался с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и в последующем был завербован. Далее по заданию куратора мужчина устроился на работу в организацию, строящую фортификационные сооружения в Крыму. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины. По решению Ленинского районного суда Севастополя фигурант заключен в СИЗО. Поручения АксеноваПоступление денежных средств в бюджет в срок, контроль деятельности управляющих компаний, налаживание работы общественного транспорта. В рамках совещания по проблемным вопросам муниципальных образований Крыма глава Крыма Сергей Аксенов поднял ряд этих и других вопросов и дал соответствующие поручения местным администрациям. Особое внимание глава Крыма поручил уделить уборке и санитарной очистке территорий. Связь в КрымуВ Крыму реализуются пилотные проекты улучшения качества связи, задача которых обеспечить устойчивым сигналом и интернетом не только населенные пункты, но и ключевые автодороги региона, рассказал в четверг врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов. По его словам, для обеспечения стопроцентного покрытие связью нужны 2,5 тысячи базовых станций. До конца этого года будет установлено 160 станций, а в течение 2024-2025 годов - еще около полутора тысяч. Крымский мостДвижение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли с вечера четверга и до утра пятницы из-за проведения восстановительных работ, напомнили в четверг в Минтрансе России. Мост закрыт с 21.00 до 06.00. Движение в Крым и на материк можно осуществлять по сухопутному коридору через новые регионы, который проходит через пункты пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по автодороге можно круглосуточно. Дошкольное образованиеС 2014 по 2022 годы в сферу дошкольного образования Крыма из бюджета направили свыше 61 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Наталья Григорь. Также, по данным министерства финансов, расходы в бюджете Республики Крым на дошкольное образование только в 2022 году составили 12,7 млрд рублей, большая часть денег - из местных бюджетов.

https://crimea.ria.ru/20230928/unichtozhil-diversantov-uchastnik-svo-iz-sevastopolya-nagrazhden-medalyu-1131725854.html

https://crimea.ria.ru/20230928/kak-v-sevastopole-vosstanavlivayut-povrezhdennye-iz-za-ataki-vsu-doma-1131729972.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, главное за день, общество, сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, связь в крыму, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя