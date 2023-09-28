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Нужен контроль за чистотой, транспортом и деньгами – Аксенов
Нужен контроль за чистотой, транспортом и деньгами – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Нужен контроль за чистотой, транспортом и деньгами – Аксенов
Поступление денежных средств в бюджет в срок, контроль деятельности управляющих компаний, налаживание работы общественного транспорта. В рамках совещания по... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T15:16
2023-09-28T15:16
2023-09-28T15:28
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Поступление денежных средств в бюджет в срок, контроль деятельности управляющих компаний, налаживание работы общественного транспорта. В рамках совещания по проблемным вопросам муниципальных образований Крыма глава Крыма Сергей Аксенов поднял ряд этих и других вопросов.Кроме того, глава региона отметил, что работа управляющих компаний должна "усиленно контролироваться руководством администраций". Особенно это касается уборки и саночистки территорий."УК (управляющие компании – ред.) должны соблюдать в своей работе определенный стандарт качества", – напомнил он.Также на совещании были подняты вопросы работы общественного транспорта."Проблемы в работе общественного транспорта должны быть сняты с повестки", – заявил Аксенов.По его информации, в регионе "достаточное количество подвижного состава", который в случае необходимости можно вывести на линию.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в КрымуНи врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощи"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, крым, транспорт, муп, крымский бюджет, общественный транспорт
Нужен контроль за чистотой, транспортом и деньгами – Аксенов
Аксенов провел совещание по проблемным вопросам муниципальных образований Крыма
15:16 28.09.2023 (обновлено: 15:28 28.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Поступление денежных средств в бюджет в срок, контроль деятельности управляющих компаний, налаживание работы общественного транспорта. В рамках совещания по проблемным вопросам муниципальных образований Крыма глава Крыма Сергей Аксенов поднял ряд этих и других вопросов.
"Главам администраций необходимо обеспечить кассовое исполнение местных бюджетов в соответствии с планами. Срыв сроков неприемлем", – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава региона отметил, что работа управляющих компаний должна "усиленно контролироваться руководством администраций". Особенно это касается уборки и саночистки территорий.
"УК (управляющие компании – ред.) должны соблюдать в своей работе определенный стандарт качества", – напомнил он.
Также на совещании были подняты вопросы работы общественного транспорта.
"Проблемы в работе общественного транспорта должны быть сняты с повестки", – заявил Аксенов.
По его информации, в регионе "достаточное количество подвижного состава", который в случае необходимости можно вывести на линию.
"Продолжается процесс восстановления уличного освещения в сельских поселениях республики. На текущий момент остаются незавершенными работы в нескольких поселениях Джанкойского района, – подрядчик взял на себя обязательство закончить все во второй половине октября", – резюмировал глава республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.
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