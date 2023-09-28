https://crimea.ria.ru/20230928/eto-voennyy-vyzov-postpred-kryma-o-raketnom-udare-kieva-po-sevastopolyu-1131711497.html
Это военный вызов: постпред Крыма о ракетном ударе Киева по Севастополю
Это военный вызов: постпред Крыма о ракетном ударе Киева по Севастополю - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Это военный вызов: постпред Крыма о ракетном ударе Киева по Севастополю
Ракетная атака Киева на Севастополь и причастность к ее организации США и Британии – это военный вызов, и ответ должен быть суровым. Об этом заявил постоянный... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T09:28
2023-09-28T09:28
2023-09-28T09:28
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Ракетная атака Киева на Севастополь и причастность к ее организации США и Британии – это военный вызов, и ответ должен быть суровым. Об этом заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в комментарии РИА Новости.Постпред считает, что ответ по штабам за атаку на Севастополь должен быть более мощным и сокрушительным, чем нанесенный противником удар."Но не будем торопить события. Момент крайне напряженный и ответственный. Дождемся обещанного ответа, которого с нетерпением ожидают крымчане, рассчитывая, что после него Киеву и его кураторам далее неповадно будет игнорировать предостережения наших военных. Уверен, что жесткий ответ будет дан в нужное время и в самом чувствительном для противника месте", – подчеркнул постпред.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, украинская ракетная атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИДСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеРакетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО
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георгий мурадов, новости крыма, мнения, крым, совет министров рк, севастополь, атаки всу на крым
Это военный вызов: постпред Крыма о ракетном ударе Киева по Севастополю
Постпред Крыма Мурадов: ракетная атака ВСУ на Севастополь – это военный вызов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Ракетная атака Киева на Севастополь и причастность к ее организации США и Британии – это военный вызов, и ответ должен быть суровым. Об этом заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в комментарии РИА Новости.
"Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки, как своего рода заявление: "Пока вы обещаете ударить по нашему штабу принятия решений, мы разгромим ваши". Такая наглость не может быть показательно и сверхсурово не наказана. Тот факт, что все руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами и средствами, должно ожидаемо ввести в круг ответных мер не только Киев, как было обещано, но и иные центры принятия решений", – сказал он.
Постпред считает, что ответ по штабам за атаку на Севастополь должен быть более мощным и сокрушительным, чем нанесенный противником удар.
"Но не будем торопить события. Момент крайне напряженный и ответственный. Дождемся обещанного ответа, которого с нетерпением ожидают крымчане, рассчитывая, что после него Киеву и его кураторам далее неповадно будет игнорировать предостережения наших военных. Уверен, что жесткий ответ будет дан в нужное время и в самом чувствительном для противника месте", – подчеркнул постпред.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, украинская ракетная атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами.
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