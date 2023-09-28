https://crimea.ria.ru/20230928/eto-voennyy-vyzov-postpred-kryma-o-raketnom-udare-kieva-po-sevastopolyu-1131711497.html

Это военный вызов: постпред Крыма о ракетном ударе Киева по Севастополю

Это военный вызов: постпред Крыма о ракетном ударе Киева по Севастополю - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Это военный вызов: постпред Крыма о ракетном ударе Киева по Севастополю

Ракетная атака Киева на Севастополь и причастность к ее организации США и Британии – это военный вызов, и ответ должен быть суровым. Об этом заявил постоянный... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T09:28

2023-09-28T09:28

2023-09-28T09:28

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Ракетная атака Киева на Севастополь и причастность к ее организации США и Британии – это военный вызов, и ответ должен быть суровым. Об этом заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в комментарии РИА Новости.Постпред считает, что ответ по штабам за атаку на Севастополь должен быть более мощным и сокрушительным, чем нанесенный противником удар."Но не будем торопить события. Момент крайне напряженный и ответственный. Дождемся обещанного ответа, которого с нетерпением ожидают крымчане, рассчитывая, что после него Киеву и его кураторам далее неповадно будет игнорировать предостережения наших военных. Уверен, что жесткий ответ будет дан в нужное время и в самом чувствительном для противника месте", – подчеркнул постпред.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, украинская ракетная атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИДСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеРакетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, новости крыма, мнения, крым, совет министров рк, севастополь, атаки всу на крым