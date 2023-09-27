https://crimea.ria.ru/20230927/zaksobranie-v-sevastopole-evakuirovali-1131695595.html

Заксобрание в Севастополе эвакуировали

Заксобрание в Севастополе эвакуировали - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Заксобрание в Севастополе эвакуировали

Сотрудников Заксобрания Севастополя в среду утром временно эвакуировали из-за сообщения с угрозой минирования. Об этом РИА Новости Крым сообщила депутат Татьяна РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T13:32

2023-09-27T13:32

2023-09-27T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Сотрудников Заксобрания Севастополя в среду утром временно эвакуировали из-за сообщения с угрозой минирования. Об этом РИА Новости Крым сообщила депутат Татьяна Щербакова.Сообщение о минировании здания поступило примерно в 9:30.Волна ложных "минирований" прокатилась по Крыму и Севастополю в прошлом году. В школы, высшие учебные заведения, больницы, органы власти и другие структуры регулярно поступали аналогичные сообщения. Однако после проверок информация об угрозе не подтверждалась.По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минированияСообщения об эвакуации школы в Симферополе - фейкЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ

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2023

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