https://crimea.ria.ru/20230522/soobscheniya-o-minirovanii-shkoly-v-simferopole---feyk-1128872246.html

Сообщения об эвакуации школы в Симферополе - фейк

Сообщения об эвакуации школы в Симферополе - фейк - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Сообщения об эвакуации школы в Симферополе - фейк

Все школы Симферополя 22 мая работают в штатном режиме, в образовательных учреждениях проходят мероприятия, посвященные последнему звонку. Информация об... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T11:07

2023-05-22T11:07

2023-05-22T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Все школы Симферополя 22 мая работают в штатном режиме, в образовательных учреждениях проходят мероприятия, посвященные последнему звонку. Информация об эвакуации "как минимум одной школы" не соответствует действительности. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель главы администрации крымской столицы, начальник городского управления образования Татьяна Сухина.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что торжественные линейки на последние звонки в Крыму проведут только для выпускников 9 и 11 классов, они пройдут в помещениях учебных учреждений. Остальные учащиеся отмечают окончание учебного года в своих классах. Такое решение принято в целях безопасности.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета. Последний сигнал о "минировании" школ в Керчи и Ленинском районе поступал в апреле. Читайте также на РИА Новости Крым:Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способКак Болонская система повлияла на отток студентов из России – мнениеКак в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах

https://crimea.ria.ru/20230516/v-krymu-lineyki-na-posledniy-zvonok-proydut-tolko-dlya-vypusknikov-1128746677.html

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