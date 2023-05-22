Сообщения об эвакуации школы в Симферополе - фейк
Управление образования Симферополя: сообщений о нештатных ситуациях в школах не поступало
11:07 22.05.2023 (обновлено: 11:32 22.05.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный звонок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Все школы Симферополя 22 мая работают в штатном режиме, в образовательных учреждениях проходят мероприятия, посвященные последнему звонку. Информация об эвакуации "как минимум одной школы" не соответствует действительности. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель главы администрации крымской столицы, начальник городского управления образования Татьяна Сухина.
"Мы работаем в штатном режиме, все школы были перед последним звонком проверены, в каждой находятся сотрудники органов правопорядка, обеспечивающие безопасность, и по два сотрудника службы охраны. Никаких сообщений о нештатных ситуациях пока не поступало, информацию из соцсетей мы на данный момент проверяем. Все школы работают в штатном режиме", - сообщила она.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что торжественные линейки на последние звонки в Крыму проведут только для выпускников 9 и 11 классов, они пройдут в помещениях учебных учреждений. Остальные учащиеся отмечают окончание учебного года в своих классах. Такое решение принято в целях безопасности.
Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании многоэтажного дома и храмов, расположенных на территории всего муниципалитета. Последний сигнал о "минировании" школ в Керчи и Ленинском районе поступал в апреле.
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