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В Крыму линейки на последний звонок пройдут только для выпускников
В Крыму линейки на последний звонок пройдут только для выпускников - РИА Новости Крым, 16.05.2023
В Крыму линейки на последний звонок пройдут только для выпускников
Торжественные линейки на последние звонки в Крыму проведут только в 9 и 11 классах, они пройдут в помещениях учебных учреждений. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T12:10
2023-05-16T12:10
2023-05-16T12:10
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Торжественные линейки на последние звонки в Крыму проведут только в 9 и 11 классах, они пройдут в помещениях учебных учреждений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что поучаствовать в мероприятии смогут и родители. Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах, отметил глава Крыма."В учебных учреждениях будут приняты все меры безопасности", - добавил он.Ранее торжественные линейки на последний звонок 23 мая отменили в школах Белгородской области, расположенных в 15 км от границы с Украиной. А в Севастополе заявили, что на период проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах будут приняты дополнительные меры комплексной безопасности, правоохранители усилят проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способПоследние звонки в Севастополе: в школах усилят охрануПоследние звонки в Белгородской области пройдут онлайн
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сергей аксенов, крым, образование в крыму и севастополе, последний звонок, новости, новости крыма
В Крыму линейки на последний звонок пройдут только для выпускников
Аксенов: в Крыму торжественные линейки для выпускников школ проведут внутри зданий