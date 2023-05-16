https://crimea.ria.ru/20230516/v-krymu-lineyki-na-posledniy-zvonok-proydut-tolko-dlya-vypusknikov-1128746677.html

В Крыму линейки на последний звонок пройдут только для выпускников

В Крыму линейки на последний звонок пройдут только для выпускников - РИА Новости Крым, 16.05.2023

В Крыму линейки на последний звонок пройдут только для выпускников

Торжественные линейки на последние звонки в Крыму проведут только в 9 и 11 классах, они пройдут в помещениях учебных учреждений. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T12:10

2023-05-16T12:10

2023-05-16T12:10

сергей аксенов

крым

образование в крыму и севастополе

последний звонок

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Торжественные линейки на последние звонки в Крыму проведут только в 9 и 11 классах, они пройдут в помещениях учебных учреждений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что поучаствовать в мероприятии смогут и родители. Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах, отметил глава Крыма."В учебных учреждениях будут приняты все меры безопасности", - добавил он.Ранее торжественные линейки на последний звонок 23 мая отменили в школах Белгородской области, расположенных в 15 км от границы с Украиной. А в Севастополе заявили, что на период проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах будут приняты дополнительные меры комплексной безопасности, правоохранители усилят проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способПоследние звонки в Севастополе: в школах усилят охрануПоследние звонки в Белгородской области пройдут онлайн

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, образование в крыму и севастополе, последний звонок, новости, новости крыма