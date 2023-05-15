https://crimea.ria.ru/20230515/poslednie-zvonki-v-belgorodskoy-oblasti-proydut-onlayn-1128724429.html

Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн

Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн

Последние звонки в 11 муниципалитетах Белгородской области пройдут в дистанционном формате в виде праздничного классного часа, очное проведение мероприятий в... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T20:13

2023-05-15T20:13

2023-05-15T20:13

белгородская область

общество

образование в россии

дети

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110364/35/1103643519_0:68:2834:1662_1920x0_80_0_0_26775086b4d4a86457ba80f96a926f08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Последние звонки в 11 муниципалитетах Белгородской области пройдут в дистанционном формате в виде праздничного классного часа, очное проведение мероприятий в учреждениях в 15-километровой приграничной зоне запрещено. Об этом со ссылкой на министра образования региона Андрея Милехина сообщает РИА Новости.Все учебные заведения Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского округов и города Белгорода с октября прошлого года переведены на дистанционный формат обучения.Для учащихся выпускных 9-х и 11-х классов, по заявлениям родителей, очный формат линейки допускается, однако при условии нахождения школы на расстоянии более чем в 15 км от границы.Он также уточнил, что в муниципалитетах, где власти не вводили дистанционный формат, линейки пройдут в очном формате. Однако будет действовать ограничение по числу участников - не больше 300 человек. Учебные заведения могут провести несколько линеек в разное время. Территории школ будут взяты под усиленную охрану и обследованы сотрудниками силовых структур. По словам министра, последние звонки в области пройдут 23 мая.На всей территории Белгородской области, как и в других приграничных регионах России, действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Эти области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, 13 мая село Графовка Белгородской области осталось без света и газа после украинского обстрела, повреждения получили 10 частных домов. А за несколько дней до этого под очередной обстрел попал город Шебекино. Пострадал один мужчина, за его жизнь боролись медики, но спасти его не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщинаРаненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяОтменят ли в школах Симферополя торжественные линейки

https://crimea.ria.ru/20230429/v-minprosvescheniya-nazvali-daty-poslednikh-zvonkov-i-vypusknykh-1128426600.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, общество, образование в россии, дети, безопасность, новости