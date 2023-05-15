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Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн
Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн
Последние звонки в 11 муниципалитетах Белгородской области пройдут в дистанционном формате в виде праздничного классного часа, очное проведение мероприятий в... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T20:13
2023-05-15T20:13
белгородская область
общество
образование в россии
дети
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Последние звонки в 11 муниципалитетах Белгородской области пройдут в дистанционном формате в виде праздничного классного часа, очное проведение мероприятий в учреждениях в 15-километровой приграничной зоне запрещено. Об этом со ссылкой на министра образования региона Андрея Милехина сообщает РИА Новости.Все учебные заведения Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского округов и города Белгорода с октября прошлого года переведены на дистанционный формат обучения.Для учащихся выпускных 9-х и 11-х классов, по заявлениям родителей, очный формат линейки допускается, однако при условии нахождения школы на расстоянии более чем в 15 км от границы.Он также уточнил, что в муниципалитетах, где власти не вводили дистанционный формат, линейки пройдут в очном формате. Однако будет действовать ограничение по числу участников - не больше 300 человек. Учебные заведения могут провести несколько линеек в разное время. Территории школ будут взяты под усиленную охрану и обследованы сотрудниками силовых структур. По словам министра, последние звонки в области пройдут 23 мая.На всей территории Белгородской области, как и в других приграничных регионах России, действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Эти области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, 13 мая село Графовка Белгородской области осталось без света и газа после украинского обстрела, повреждения получили 10 частных домов. А за несколько дней до этого под очередной обстрел попал город Шебекино. Пострадал один мужчина, за его жизнь боролись медики, но спасти его не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщинаРаненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяОтменят ли в школах Симферополя торжественные линейки
https://crimea.ria.ru/20230429/v-minprosvescheniya-nazvali-daty-poslednikh-zvonkov-i-vypusknykh-1128426600.html
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белгородская область, общество, образование в россии, дети, безопасность, новости
Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн

Последние звонки в Белгородской области пройдут в дистанционном формате

20:13 15.05.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКомпьютерное образование учащихся в Калининградской области
Компьютерное образование учащихся в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Последние звонки в 11 муниципалитетах Белгородской области пройдут в дистанционном формате в виде праздничного классного часа, очное проведение мероприятий в учреждениях в 15-километровой приграничной зоне запрещено. Об этом со ссылкой на министра образования региона Андрея Милехина сообщает РИА Новости.
Все учебные заведения Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского округов и города Белгорода с октября прошлого года переведены на дистанционный формат обучения.
"В дистанционном формате для учащихся начальной школы, 5-8-е и 10-е классы просим провести последний звонок в виде дистанционного праздничного классного часа... В очном формате от границы до 15 километров вглубь области эти мероприятия не проводятся", - сказал Милехин на оперативном совещании в понедельник.
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
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Для учащихся выпускных 9-х и 11-х классов, по заявлениям родителей, очный формат линейки допускается, однако при условии нахождения школы на расстоянии более чем в 15 км от границы.
Он также уточнил, что в муниципалитетах, где власти не вводили дистанционный формат, линейки пройдут в очном формате. Однако будет действовать ограничение по числу участников - не больше 300 человек. Учебные заведения могут провести несколько линеек в разное время. Территории школ будут взяты под усиленную охрану и обследованы сотрудниками силовых структур. По словам министра, последние звонки в области пройдут 23 мая.
На всей территории Белгородской области, как и в других приграничных регионах России, действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Эти области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, 13 мая село Графовка Белгородской области осталось без света и газа после украинского обстрела, повреждения получили 10 частных домов. А за несколько дней до этого под очередной обстрел попал город Шебекино. Пострадал один мужчина, за его жизнь боролись медики, но спасти его не удалось.
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