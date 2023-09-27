https://crimea.ria.ru/20230927/glavnye-novosti-kryma-27-sentyabrya-1131706898.html

Главные новости Крыма: 27 сентября

Главные новости Крыма: 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Главные новости Крыма: 27 сентября

Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи. Инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей. Власти Крыма посчитали количество туристов. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T22:18

2023-09-27T22:18

2023-09-27T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Черноморский флот успешно выполняет все поставленные командованием задачи. Инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей. Власти Крыма посчитали количество туристов. В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ. Прокуратура нашла в Керчи 34 опасных детских площадки. В Севастополе за вандализм с символикой украинских нацистов осудят 21-летнего жителя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Черноморского флотаНадводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска Черноморского флота успешно выполняют все поставленные командованием задачи, сообщил командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.Он добавил, что указом президента России 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота стала теперь не только гвардейской и ордена Жукова, но и ордена Ушакова.Инвестиции в КрымЗа время работы Свободной экономической зоны инвесторы вложили в развитие Крыма 266 млрд рублей. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.Всего в республике зарегистрировано 1153 участника СЭЗ, которые реализует 1237 инвестиционных проектов. При этом Крым становится все привлекательнее для инвесторов, отметил Константинов.Сколько туристов отдохнули в Крыму за 9 лет60 миллионов туристов посетили Крым с момента воссоединения полуострова с Россией, с начала года турпоток составил почти 4 миллиона человек. Такую статистику привел председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.Кроме того, по данным главы республиканского правительства, за период с 2014 года разработано 450 новых туристических маршрутов, вдвое увеличилось число безопасных пляжей.Качество мобильной связи в КрымуКачество мобильной связи в Крыму улучшится в ближайшие полгода, это станет возможным благодаря установке в регионе дополнительных базовых станций. Об этом РИА Новости Крым сказал врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.Сейчас власти республики совместно с операторами работают над улучшением качества связи и интернета на территории крымских достопримечательностей и популярных у туристов объектов.Приговор агентам СБУДвое пособников СБУ осуждены в Крыму на 15 и 16 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.По заданию Службы Безопасности Украины с начала проведения спецоперации мужчины собирали сведения о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил РФ, маршрутах их передвижения, видах техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.Опасные детские площадки в КерчиВ Керчи по требованию прокуратуры выделено 2 млн рублей на ремонт детских игровых площадок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Всего в городе выявлены 34 детские площадки с нарушениями ударопрочного покрытия, испорченным игровым оборудованием и спортивными конструкциями.Уголовное дело для любителя ВСУТри года лишения свободы грозит 21-летнему жителю Севастополя, который уже привлекался к ответственности за осквернение флага России и дискредитацию ВС РФ, а теперь стал фигурантом уголовного дела о вандализме за нанесение рисунков с символикой украинских националистов на объекты инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по городу.

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https://crimea.ria.ru/20230927/eko-tropy-v-krymu-kakie-marshruty-blagoustroyat-v-etom-godu-1131692658.html

https://crimea.ria.ru/20230927/v-krymu-otsenili-uzhestochenie-lgotnoy-ipotechnoy-programmy-1131702679.html

https://crimea.ria.ru/20230927/smertelnaya-avariya-na-more-v-krymu-predpolagaemyy-vinovnik-zaderzhan-1131706568.html

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