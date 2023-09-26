Рейтинг@Mail.ru
Развожаев объявил отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230926/razvozhaev-obyavil-otboy-vozdushnoy-trevogi-1131664924.html
Развожаев объявил отбой воздушной тревоги
Развожаев объявил отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Развожаев объявил отбой воздушной тревоги
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил жителям и гостям города об отбое воздушной тревоги. Информация опубликована в его Telegram-канале. РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T10:57
2023-09-26T11:15
михаил развожаев
севастополь
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126483490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07aebf97787cb55ee9eaa54009970095.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил жителям и гостям города об отбое воздушной тревоги. Информация опубликована в его Telegram-канале.Тревога была объявлена во вторник утром. Губернатор города предупредил об опасности и опубликовал алгоритм действий на этот случай. В городе включились сирены оповещения. Спустя 10 минут тревогу отменили.Спустя 15 минут после отбоя воздушной тревоги наземный общественный транспорт возобновил движение, через несколько минут был открыт рейд морского пассажирского транспорта, сообщили в департаменте транспорта города.Ранее власти Севастополя сообщили, что при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения населения у жителей и гостей города есть минимум полчаса для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действийНад Крымом сбиты крылатые ракеты
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126483490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33015b5ac72086b3b9a3ae8fc55cc3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, атаки всу на крым
Развожаев объявил отбой воздушной тревоги

Губернатор Развожаев сообщил об отбое ракетной опасности

10:57 26.09.2023 (обновлено: 11:15 26.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил жителям и гостям города об отбое воздушной тревоги. Информация опубликована в его Telegram-канале.
Тревога была объявлена во вторник утром. Губернатор города предупредил об опасности и опубликовал алгоритм действий на этот случай. В городе включились сирены оповещения. Спустя 10 минут тревогу отменили.
"Отбой воздушной тревоги", - говорится в сообщении Развожаева.
Спустя 15 минут после отбоя воздушной тревоги наземный общественный транспорт возобновил движение, через несколько минут был открыт рейд морского пассажирского транспорта, сообщили в департаменте транспорта города.
Ранее власти Севастополя сообщили, что при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения населения у жителей и гостей города есть минимум полчаса для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Угроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий
Над Крымом сбиты крылатые ракеты
Михаил РазвожаевСевастопольНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКрымАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму
12:45Развитие сельского хозяйства невозможно без генной инженерии – мнение
12:18Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей Херсонщины
12:04Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
11:41"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"
11:28В ущелье под Бахчисараем спасли мужчину
11:11Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер
10:57Развожаев объявил отбой воздушной тревоги
10:38В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:06Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов
09:53Стало известно имя главы правительства ЛНР
09:27Непогода остановила работу Керченской переправы
09:09У США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый дом
08:18Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области
08:16Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион
08:12Крымский мост: ситуация на утро вторника
08:02США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма
07:55Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны
07:45Сплотим в лихолетье: в Севастополе готовят фестиваль "Святой Владимир"
07:29Украинский беспилотник атаковал Курскую область
Лента новостейМолния