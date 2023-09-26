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Развожаев объявил отбой воздушной тревоги

Развожаев объявил отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Развожаев объявил отбой воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил жителям и гостям города об отбое воздушной тревоги. Информация опубликована в его Telegram-канале. РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T10:57

2023-09-26T10:57

2023-09-26T11:15

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил жителям и гостям города об отбое воздушной тревоги. Информация опубликована в его Telegram-канале.Тревога была объявлена во вторник утром. Губернатор города предупредил об опасности и опубликовал алгоритм действий на этот случай. В городе включились сирены оповещения. Спустя 10 минут тревогу отменили.Спустя 15 минут после отбоя воздушной тревоги наземный общественный транспорт возобновил движение, через несколько минут был открыт рейд морского пассажирского транспорта, сообщили в департаменте транспорта города.Ранее власти Севастополя сообщили, что при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения населения у жителей и гостей города есть минимум полчаса для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действийНад Крымом сбиты крылатые ракеты

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, атаки всу на крым