Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 26 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230926/glavnye-novosti-kryma-26-sentyabrya-1131682570.html
Главные новости Крыма: 26 сентября
Главные новости Крыма: 26 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Главные новости Крыма: 26 сентября
США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма. Развожаев пригрозил штрафами за недопуск людей в убежища. "Крымгазсети" и "Воду Крыма"... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T22:59
2023-09-26T22:59
новости крыма
главное за день
крым
сергей аксенов
юрий гоцанюк
цены на мясо в крыму
цены в крыму
крымский академический театр кукол
крымгазсети
вода крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127547206_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3c072549aebb1dedb1389cbc1bbf3d29.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма. Развожаев пригрозил штрафами за недопуск людей в убежища. "Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго". Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму. Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Разведывательные полеты в районе КрымаВашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуострова. Если зимой и весной текущего года американская и натовская авиация выполняла над Черным морем в среднем один полет в день (пять-семь – в неделю), то за предпоследнюю неделю сентября разведывательные самолеты США, стратегические дроны и разведывательная авиация союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма. За сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки. Таким образом, прослеживается связь между интенсивностью полетов западной разведывательной авиации и интенсивностью ударов ВСУ по Крыму. Развожаев пригрозил штрафами за закрытые убежищаГубернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил штрафами учреждениям, в которых при сигнале воздушной опасности при угрозе ракетных атак в бомбоубежища не пускают людей "с улицы".Сигнал воздушной атаки звучал в Севастополе накануне вечером, 25 сентября, позже глава города сообщил, что российские ПВО сбили ракету над аэродромом Бельбек. Утром 26 сентября также объявлялась тревога в связи с ракетной опасностью.Проверки "Крымгазсетей" и "Воды Крыма"Финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий полкострова проверят после инцидента в "Крымэнерго", сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора республики выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава республики предположил, что среди вероятных нарушений могут быть манипуляции со сжиженным баллонным газом, а также передача частным компаниям работ по техническому присоединению потребителей. Аксенов также добавил, что в работе "Крымэнерго" следователи продолжают вскрывать различные схемы и выявлять нарушения с признаками преступной деятельности. Повышение цен на курятинуЕще одно заявление Аксенова коснулось повышения цен на мясо кур. По мнению главы республики, оно носит спекулятивный характер. В этой связи председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку поручено проверить торговые сети региона. В свою очередь министерство промышленной политики Крыма в ближайшее время проведет анализ деятельности товаропроизводителей и поставщиков, замеченных в необъективном повышении цены на продукты питания, добавил глава республики. Вечером во вторник Юрий Гоцанюк отчитался, что по итогам проведенной правительством работы цена на тушку куриную в крупных сетях Симферополя снижена более чем на 17% - с 249 до 207 рублей за килограмм, в некоторых сетевых магазинах до 200 рублей, а куриное филе – не дороже 440 рублейКогда достроят театр кукол в СимферополеВласти Крыма нашли подрядчика, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе, новая компания и срок завершения строительства определены распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на официальном портале правительства республики. Подряд отдан компании "Теплостройсервис". Цена контракта составляет 928,2 млн рублей. Предельный срок, по которому подрядчик обязуется сдать объект, – 31 августа 2026 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Республики Крым. Зимнее расписание электричек в КрымуВ Крыму со 2 октября отменяется курсирование семи пригородных поездов: № 6639 (Соленое Озеро – Евпатория), № 6640 (Евпатория – Соленое Озеро), № 6644/6643 (Симферополь – Евпатория), 6753 (Владиславовка – Феодосия), 6764 (Феодосия – Владиславовка), 7150 (Евпатория – Симферополь), 6911 (Симферополь – Севастополь).
https://crimea.ria.ru/20230926/kak-zaschitit-krym-ot-samoletov-razvedchikov-i-raketnykh-udarov--ekspert-1131677447.html
https://crimea.ria.ru/20230926/umnye-dengi-pochemu-inflyatsiya-upravlyaema-i-pri-chem-zdes-klyuchevaya-stavka-1131676354.html
https://crimea.ria.ru/20230926/tsifrovye-dokumenty-v-rossii-chto-vazhno-znat-1131652139.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127547206_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cfdd83fd4cf67ec1c83b1735a9ceca31.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, главное за день, крым, сергей аксенов, юрий гоцанюк, цены на мясо в крыму, цены в крыму, крымский академический театр кукол, крымгазсети, вода крыма, безопасность республики крым и севастополя, юрий кнутов
Главные новости Крыма: 26 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 26 сентября

22:59 26.09.2023
 
© LUDOVIC MARIN / AFPБеспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
© LUDOVIC MARIN / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма. Развожаев пригрозил штрафами за недопуск людей в убежища. "Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго". Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму. Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Разведывательные полеты в районе Крыма

Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуострова. Если зимой и весной текущего года американская и натовская авиация выполняла над Черным морем в среднем один полет в день (пять-семь – в неделю), то за предпоследнюю неделю сентября разведывательные самолеты США, стратегические дроны и разведывательная авиация союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма.
За сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки. Таким образом, прослеживается связь между интенсивностью полетов западной разведывательной авиации и интенсивностью ударов ВСУ по Крыму.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
18:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт

Развожаев пригрозил штрафами за закрытые убежища

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил штрафами учреждениям, в которых при сигнале воздушной опасности при угрозе ракетных атак в бомбоубежища не пускают людей "с улицы".
"Еще раз обращаюсь ко всем учреждениям Севастополя – и государственным, и частным. Во время воздушной тревоги в городе нет и не может быть разделения на "своих" и "чужих". Опасность одна на всех, и, если к вам пришли люди и просят укрытия – вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома, или просто их где-то на улице застала сирена. Мне кажется, что для любого здравомыслящего человека это – прописная истина", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сигнал воздушной атаки звучал в Севастополе накануне вечером, 25 сентября, позже глава города сообщил, что российские ПВО сбили ракету над аэродромом Бельбек. Утром 26 сентября также объявлялась тревога в связи с ракетной опасностью.

Проверки "Крымгазсетей" и "Воды Крыма"

Финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий полкострова проверят после инцидента в "Крымэнерго", сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора республики выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава республики предположил, что среди вероятных нарушений могут быть манипуляции со сжиженным баллонным газом, а также передача частным компаниям работ по техническому присоединению потребителей. Аксенов также добавил, что в работе "Крымэнерго" следователи продолжают вскрывать различные схемы и выявлять нарушения с признаками преступной деятельности.

Повышение цен на курятину

Еще одно заявление Аксенова коснулось повышения цен на мясо кур. По мнению главы республики, оно носит спекулятивный характер. В этой связи председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку поручено проверить торговые сети региона. В свою очередь министерство промышленной политики Крыма в ближайшее время проведет анализ деятельности товаропроизводителей и поставщиков, замеченных в необъективном повышении цены на продукты питания, добавил глава республики.
Вечером во вторник Юрий Гоцанюк отчитался, что по итогам проведенной правительством работы цена на тушку куриную в крупных сетях Симферополя снижена более чем на 17% - с 249 до 207 рублей за килограмм, в некоторых сетевых магазинах до 200 рублей, а куриное филе – не дороже 440 рублей
Умные деньги: почему инфляция управляема и при чем здесь ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
17:00
Умные деньги: почему инфляция управляема и при чем здесь ключевая ставка

Когда достроят театр кукол в Симферополе

Власти Крыма нашли подрядчика, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе, новая компания и срок завершения строительства определены распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на официальном портале правительства республики.
Подряд отдан компании "Теплостройсервис". Цена контракта составляет 928,2 млн рублей. Предельный срок, по которому подрядчик обязуется сдать объект, – 31 августа 2026 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Республики Крым.

Зимнее расписание электричек в Крыму

В Крыму со 2 октября отменяется курсирование семи пригородных поездов: № 6639 (Соленое Озеро – Евпатория), № 6640 (Евпатория – Соленое Озеро), № 6644/6643 (Симферополь – Евпатория), 6753 (Владиславовка – Феодосия), 6764 (Феодосия – Владиславовка), 7150 (Евпатория – Симферополь), 6911 (Симферополь – Севастополь).
Приложение Госуслуги на экране - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
06:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Электронные документы в России: что важно знать
 
Новости КрымаГлавное за деньКрымСергей АксеновЮрий ГоцанюкЦены на мясо в КрымуЦены в КрымуКрымский академический театр куколКрымгазсетиВода КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяЮрий Кнутов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:18На Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон
22:59Главные новости Крыма: 26 сентября
22:34Главное за день: 26 сентября
22:03Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ Минобрнауки
21:49COVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионах
21:29Из-за скандала с эсэсовцем спикер палаты общин Канады подал в отставку
21:25В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку
21:01Россия направила Канаде ноту протеста из-за эсэсовца в парламенте
20:45Не менее 125 человек погибли в Карабахе при взрыве на бензохранилище
20:33Волонтеры Симферополя сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для СВО
19:59Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина
19:45Иду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВО
19:30В Крыму снизили цены на курятину
19:19Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении
19:04В бухтах Севастополя начинаются тренировки флота – власти
18:57Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
18:44Высокоточный удар нанесен по объединенному складу вооружения ВСУ
18:29При атаке нет "чужих": Развожаев пригрозил штрафами за недопуск в укрытия
17:56Когда в "Артеке появится новый лагерь "Солнечный"
17:30Молебен перед уцелевшей в штабе ЧФ иконой Ушакова – видео
Лента новостейМолния