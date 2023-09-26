https://crimea.ria.ru/20230926/glavnye-novosti-kryma-26-sentyabrya-1131682570.html

Главные новости Крыма: 26 сентября

Главные новости Крыма: 26 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Главные новости Крыма: 26 сентября

США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма. Развожаев пригрозил штрафами за недопуск людей в убежища. "Крымгазсети" и "Воду Крыма"... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T22:59

2023-09-26T22:59

2023-09-26T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма. Развожаев пригрозил штрафами за недопуск людей в убежища. "Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго". Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму. Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Разведывательные полеты в районе КрымаВашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуострова. Если зимой и весной текущего года американская и натовская авиация выполняла над Черным морем в среднем один полет в день (пять-семь – в неделю), то за предпоследнюю неделю сентября разведывательные самолеты США, стратегические дроны и разведывательная авиация союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма. За сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки. Таким образом, прослеживается связь между интенсивностью полетов западной разведывательной авиации и интенсивностью ударов ВСУ по Крыму. Развожаев пригрозил штрафами за закрытые убежищаГубернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил штрафами учреждениям, в которых при сигнале воздушной опасности при угрозе ракетных атак в бомбоубежища не пускают людей "с улицы".Сигнал воздушной атаки звучал в Севастополе накануне вечером, 25 сентября, позже глава города сообщил, что российские ПВО сбили ракету над аэродромом Бельбек. Утром 26 сентября также объявлялась тревога в связи с ракетной опасностью.Проверки "Крымгазсетей" и "Воды Крыма"Финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий полкострова проверят после инцидента в "Крымэнерго", сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора республики выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава республики предположил, что среди вероятных нарушений могут быть манипуляции со сжиженным баллонным газом, а также передача частным компаниям работ по техническому присоединению потребителей. Аксенов также добавил, что в работе "Крымэнерго" следователи продолжают вскрывать различные схемы и выявлять нарушения с признаками преступной деятельности. Повышение цен на курятинуЕще одно заявление Аксенова коснулось повышения цен на мясо кур. По мнению главы республики, оно носит спекулятивный характер. В этой связи председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку поручено проверить торговые сети региона. В свою очередь министерство промышленной политики Крыма в ближайшее время проведет анализ деятельности товаропроизводителей и поставщиков, замеченных в необъективном повышении цены на продукты питания, добавил глава республики. Вечером во вторник Юрий Гоцанюк отчитался, что по итогам проведенной правительством работы цена на тушку куриную в крупных сетях Симферополя снижена более чем на 17% - с 249 до 207 рублей за килограмм, в некоторых сетевых магазинах до 200 рублей, а куриное филе – не дороже 440 рублейКогда достроят театр кукол в СимферополеВласти Крыма нашли подрядчика, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе, новая компания и срок завершения строительства определены распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на официальном портале правительства республики. Подряд отдан компании "Теплостройсервис". Цена контракта составляет 928,2 млн рублей. Предельный срок, по которому подрядчик обязуется сдать объект, – 31 августа 2026 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Республики Крым. Зимнее расписание электричек в КрымуВ Крыму со 2 октября отменяется курсирование семи пригородных поездов: № 6639 (Соленое Озеро – Евпатория), № 6640 (Евпатория – Соленое Озеро), № 6644/6643 (Симферополь – Евпатория), 6753 (Владиславовка – Феодосия), 6764 (Феодосия – Владиславовка), 7150 (Евпатория – Симферополь), 6911 (Симферополь – Севастополь).

https://crimea.ria.ru/20230926/kak-zaschitit-krym-ot-samoletov-razvedchikov-i-raketnykh-udarov--ekspert-1131677447.html

https://crimea.ria.ru/20230926/umnye-dengi-pochemu-inflyatsiya-upravlyaema-i-pri-chem-zdes-klyuchevaya-stavka-1131676354.html

https://crimea.ria.ru/20230926/tsifrovye-dokumenty-v-rossii-chto-vazhno-znat-1131652139.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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