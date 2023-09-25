Рейтинг@Mail.ru
Землю накрыла магнитная буря - когда она закончится - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230925/zemlyu-nakryla-magnitnaya-burya---kogda-ona-zakonchitsya-1131641609.html
Землю накрыла магнитная буря - когда она закончится
Землю накрыла магнитная буря - когда она закончится - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Землю накрыла магнитная буря - когда она закончится
Землю накрыла мощная магнитная буря, которая будет бушевать до полудня понедельника, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T10:06
2023-09-25T10:06
магнитные бури
общество
космос
новости
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/16/1118753514_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b9fa4deb7b1340bc9ef322deac1b3903.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Землю накрыла мощная магнитная буря, которая будет бушевать до полудня понедельника, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По данным ученых, геомагнитная буря уровня G1 началась раним утром 25 сентября. В ближайшие часы ее сила не уменьшится. Только к полудню пик геомагнитной активности будет пройден, далее в течение нескольких часов еще сохранятся слабые магнитосферные возмущения. Однако во второй половине дня магнитный фон придет в норму.Как прогнозирует Лаборатория, до конца сентября новых магнитных бурь не ожидается. Следующий удар произойдет только 22 октбяря.Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова ранее пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьИндийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике ЗемлиКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/16/1118753514_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1e7d17ede4bc8bd092c169f1e8b448da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, общество, космос, новости, здоровье
Землю накрыла магнитная буря - когда она закончится

Ученые: в понедельник до полудня над Землей бушует магнитная буря

10:06 25.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсеннее солнце
Осеннее солнце - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Землю накрыла мощная магнитная буря, которая будет бушевать до полудня понедельника, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По данным ученых, геомагнитная буря уровня G1 началась раним утром 25 сентября. В ближайшие часы ее сила не уменьшится. Только к полудню пик геомагнитной активности будет пройден, далее в течение нескольких часов еще сохранятся слабые магнитосферные возмущения. Однако во второй половине дня магнитный фон придет в норму.
Как прогнозирует Лаборатория, до конца сентября новых магнитных бурь не ожидается. Следующий удар произойдет только 22 октбяря.
Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова ранее пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему не стоит бояться магнитных бурь
Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли
Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача
 
Магнитные буриОбществокосмосНовостиЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Землю накрыла магнитная буря - когда она закончится
09:57Миллион авто проехал за лето по Крымскому мосту
09:57110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья Херсонщины
09:41В Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа
09:20Жуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоцикла
08:50Запад проиграл России – Володин привел семь доказательств
08:21Работы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в Крыму
08:02"Верю в Россию": как итальянский экономист варит пармезан в Крыму
07:53Победить боль в спине - советы эксперта по профилактике и лечению
07:51Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
07:39ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям
07:25Серия мощных взрывов прогремела в Одессе
07:03Крымский мост: ситуация на утро понедельника
06:36Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму
06:05Сезон тыквы: насколько Крым обеспечен бахчевой культурой
00:01Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 25 сентября
23:44Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем
22:29Главное за день: 24 сентября
22:16Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией
Лента новостейМолния