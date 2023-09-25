https://crimea.ria.ru/20230925/zemlyu-nakryla-magnitnaya-burya---kogda-ona-zakonchitsya-1131641609.html

Землю накрыла магнитная буря - когда она закончится

Землю накрыла магнитная буря - когда она закончится - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Землю накрыла магнитная буря - когда она закончится

Землю накрыла мощная магнитная буря, которая будет бушевать до полудня понедельника, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T10:06

2023-09-25T10:06

2023-09-25T10:06

магнитные бури

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космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Землю накрыла мощная магнитная буря, которая будет бушевать до полудня понедельника, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По данным ученых, геомагнитная буря уровня G1 началась раним утром 25 сентября. В ближайшие часы ее сила не уменьшится. Только к полудню пик геомагнитной активности будет пройден, далее в течение нескольких часов еще сохранятся слабые магнитосферные возмущения. Однако во второй половине дня магнитный фон придет в норму.Как прогнозирует Лаборатория, до конца сентября новых магнитных бурь не ожидается. Следующий удар произойдет только 22 октбяря.Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова ранее пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьИндийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике ЗемлиКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача

космос

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магнитные бури, общество, космос, новости, здоровье