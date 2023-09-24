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Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон
Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T21:06
2023-09-24T21:10
курская область
обстрелы курской области
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. Атаку пресекли около 20:30 мск.Утром в воскресенье в Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе, обошлось без пострадавших. Позже ВСУг снова пытались атаковать Курскую область - российские средства ПВО отработали по воздушным целям, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу, зафиксировано 11 прилетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детейУкраинский дрон атаковал Курск
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), украина, министерство обороны рф, россия, новости
Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон

Силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью

21:06 24.09.2023 (обновлено: 21:10 24.09.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Атаку пресекли около 20:30 мск.
"24 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - говорится в сообщении.
Утром в воскресенье в Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе, обошлось без пострадавших. Позже ВСУг снова пытались атаковать Курскую область - российские средства ПВО отработали по воздушным целям, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу, зафиксировано 11 прилетов.
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Курская областьОбстрелы Курской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)УкраинаМинистерство обороны РФРоссияНовости
 
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