https://crimea.ria.ru/20230924/popytka-novoy-ataki-na-kurskuyu-oblast-pvo-sbili-bespilotnik-1131637891.html

Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон

Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T21:06

2023-09-24T21:06

2023-09-24T21:10

курская область

обстрелы курской области

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

украина

министерство обороны рф

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. Атаку пресекли около 20:30 мск.Утром в воскресенье в Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе, обошлось без пострадавших. Позже ВСУг снова пытались атаковать Курскую область - российские средства ПВО отработали по воздушным целям, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу, зафиксировано 11 прилетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детейУкраинский дрон атаковал Курск

курская область

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), украина, министерство обороны рф, россия, новости