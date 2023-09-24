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Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон
Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T21:06
2023-09-24T21:06
2023-09-24T21:10
курская область
обстрелы курской области
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. Атаку пресекли около 20:30 мск.Утром в воскресенье в Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе, обошлось без пострадавших. Позже ВСУг снова пытались атаковать Курскую область - российские средства ПВО отработали по воздушным целям, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу, зафиксировано 11 прилетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детейУкраинский дрон атаковал Курск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), украина, министерство обороны рф, россия, новости
Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон
Силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью
21:06 24.09.2023 (обновлено: 21:10 24.09.2023)