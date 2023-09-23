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Проезд по Крымскому мосту: обстановка вечером в субботу - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Проезд по Крымскому мосту: обстановка вечером в субботу
Проезд по Крымскому мосту: обстановка вечером в субботу - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Проезд по Крымскому мосту: обстановка вечером в субботу
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в субботу, 23 сентября, свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T21:11
2023-09-23T21:11
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крымский мост
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в субботу, 23 сентября, свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в субботу сообщалось, проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста также был свободен с обеих сторон. Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям, полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, – протяженностью 387 км.Накануне проезд по Крымскому мосту дважды закрывали. Ранее сообщалось, что Керченская переправа в субботу, 23 сентября, работает в штатном режиме. Читайте также на РИА Новости Крым:Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте "Азовский путь": насколько безопасен сухопутный коридор? Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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новости, крымский мост, керченский пролив, кубань, упрдор "тамань", транспорт, логистика, новости крыма, крым
Проезд по Крымскому мосту: обстановка вечером в субботу

Проезд по Крымскому мосту свободен со стороны Керчи и Тамани

21:11 23.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в субботу, 23 сентября, свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Утром в субботу сообщалось, проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста также был свободен с обеих сторон.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям, полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, – протяженностью 387 км.
Накануне проезд по Крымскому мосту дважды закрывали.
Ранее сообщалось, что Керченская переправа в субботу, 23 сентября, работает в штатном режиме.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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НовостиКрымский мостКерченский проливКубаньУпрдор "Тамань"ТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
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