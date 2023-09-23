https://crimea.ria.ru/20230923/proezd-po-krymskomu-mostu-obstanovka-vecherom-v-subbotu-1131625525.html

Проезд по Крымскому мосту: обстановка вечером в субботу

Проезд по Крымскому мосту: обстановка вечером в субботу - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Проезд по Крымскому мосту: обстановка вечером в субботу

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в субботу, 23 сентября, свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T21:11

2023-09-23T21:11

2023-09-23T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в субботу, 23 сентября, свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в субботу сообщалось, проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста также был свободен с обеих сторон. Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям, полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, – протяженностью 387 км.Накануне проезд по Крымскому мосту дважды закрывали. Ранее сообщалось, что Керченская переправа в субботу, 23 сентября, работает в штатном режиме. Читайте также на РИА Новости Крым:Открылось движение по левой части Крымского моста, поврежденной при теракте "Азовский путь": насколько безопасен сухопутный коридор? Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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