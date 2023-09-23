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Крымский мост: обстановка утром в субботу
Крымский мост: обстановка утром в субботу - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Крымский мост: обстановка утром в субботу
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T08:02
2023-09-23T08:02
2023-09-23T08:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Накануне транспортный переход дважды перекрывали для проезда. Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
https://crimea.ria.ru/20230919/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-do-dekabrya-ogranichili-dvizhenie--skhema-1131531533.html
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань
Крымский мост: обстановка утром в субботу
Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен