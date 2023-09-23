https://crimea.ria.ru/20230923/krymskiy-most-obstanovka-utrom-v-subbotu-1131611829.html

Крымский мост: обстановка утром в субботу

Крымский мост: обстановка утром в субботу - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Крымский мост: обстановка утром в субботу

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T08:02

2023-09-23T08:02

2023-09-23T08:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

крым

краснодарский край

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Накануне транспортный переход дважды перекрывали для проезда. Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.

https://crimea.ria.ru/20230919/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-do-dekabrya-ogranichili-dvizhenie--skhema-1131531533.html

крымский мост

керчь

крым

краснодарский край

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань