https://crimea.ria.ru/20230923/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-subbotu-23-sentyabrya--1131615824.html

Как работает Керченская паромная переправа в субботу 23 сентября

Как работает Керченская паромная переправа в субботу 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Как работает Керченская паромная переправа в субботу 23 сентября

Керченская паромная переправа в субботу, 23 сентября, работает штатно, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T10:48

2023-09-23T10:48

2023-09-23T10:49

керченская паромная переправа

морской транспорт

новости крыма

росморречфлот

крым

краснодарский край

керчь

кубань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130119076_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2eaa13a9f05750685bfe6fa48fbde4ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу, 23 сентября, работает штатно, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.За минувшие сутки паромами выполнено 15 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 года по 23 сентября 2023 года осуществлено 5 890 рейсов. За это время в обе стороны через пролив перевезено 350 745 пассажиров и 197 933 грузовика. Сейчас Керченская переправа осуществляет в первую очередь перевозки грузовиков, доставляющих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Ранее 23 сентября сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

крым

краснодарский край

керчь

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, морской транспорт, новости крыма, росморречфлот, крым, краснодарский край, керчь, кубань