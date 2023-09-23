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Как работает Керченская паромная переправа в субботу 23 сентября
Как работает Керченская паромная переправа в субботу 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Как работает Керченская паромная переправа в субботу 23 сентября
Керченская паромная переправа в субботу, 23 сентября, работает штатно, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T10:48
2023-09-23T10:48
2023-09-23T10:49
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу, 23 сентября, работает штатно, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.За минувшие сутки паромами выполнено 15 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 года по 23 сентября 2023 года осуществлено 5 890 рейсов. За это время в обе стороны через пролив перевезено 350 745 пассажиров и 197 933 грузовика. Сейчас Керченская переправа осуществляет в первую очередь перевозки грузовиков, доставляющих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Ранее 23 сентября сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, морской транспорт, новости крыма, росморречфлот, крым, краснодарский край, керчь, кубань
Как работает Керченская паромная переправа в субботу 23 сентября
Керченская переправа в субботу, 23 сентября, работает в штатном режиме
10:48 23.09.2023 (обновлено: 10:49 23.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу, 23 сентября, работает штатно, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Действующих штормовых предупреждений нет… ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20 –70 см, температура воздуха +25…+ 27, температура воды в море +20…+ 21", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки паромами выполнено 15 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 года по 23 сентября 2023 года осуществлено 5 890 рейсов. За это время в обе стороны через пролив перевезено 350 745 пассажиров и 197 933 грузовика.
Сейчас Керченская переправа осуществляет в первую очередь перевозки грузовиков, доставляющих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Ранее 23 сентября сообщалось
, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.