https://crimea.ria.ru/20230922/glavnoe-za-den-22-sentyabrya-1131610591.html

Главное за день: 22 сентября

Главное за день: 22 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Главное за день: 22 сентября

Украинские БПЛА сбиты у берегов Крыма и Краснодарского края. Над Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – Минобороны. Ракетный удар нанесен по штабу... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T22:34

2023-09-22T22:34

2023-09-22T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Украинские БПЛА сбиты у берегов Крыма и Краснодарского края. Над Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – Минобороны. Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе. В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь. В Крыму перебои с интернетом – власти сообщили о хакерской атаке. Ракетный удар по Бахчисараю. В центре Феодосии работали саперы – что известно.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракетный удар по СевастополюВ пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе."По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112", – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.В Минобороны уточнили, что при ракетной атаке на город-герой один военнослужащий пропал без вести.Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты.В результате вражеской атаки пострадавших среди гражданского населения нет. Пожар, возникший в результате удара, локализован, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла."По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.Ракетный удар по БахчисараюЗа границами города Бахчисарай в Крыму дежурными средства противовоздушной обороны сбита ракета."За городом Бахчисарай силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава", – написал в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.Хакерская атака на КрымВ пятницу крымские интернет-провайдеры подверглись хакерской атаке, в регионе наблюдались перебои с интернетом."Беспрецедентная кибер-атака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы", – сообщил советник главы РК Олег Крючков в своем Telegram-канале.Над Крымом сбиты ракеты и беспилотникиУкраинские беспилотники сбиты силами ПВО у берегов Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", – говорится в сообщении.Также в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в пятницу сбили над Крымом украинскую управляемую крылатую ракету и два беспилотника.В Феодосии нашли боеприпасНа центральной набережной Феодосии проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса."На центральной набережной в районе четвертой буны проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса. Работают саперы", – сказано в сообщении советника главы Крыма Олега Крючкова.

https://crimea.ria.ru/20230922/razvozhaev-udarov-po-tets-v-sevastopole-i-balaklave---feyk-1131608042.html

https://crimea.ria.ru/20230922/kievskiy-terror-doshel-do-mogil-na-ocheredi-zakhoronenie-generala-vatutina-1131589109.html

https://crimea.ria.ru/20230922/vzryvy-v-dnepropetrovskoy-oblasti--povrezhdeny-gazoprovod-i-lep-1131594588.html

https://crimea.ria.ru/20230922/novyy-proekt-atomnoy-strategicheskoy-podlodki-razrabotan-v-rossii-1131591482.html

https://crimea.ria.ru/20230922/v-krymu-obyavleno-chetyrekhdnevnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1131595652.html

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