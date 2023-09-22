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Главное за день: 22 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Главное за день: 22 сентября
Главное за день: 22 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Главное за день: 22 сентября
Украинские БПЛА сбиты у берегов Крыма и Краснодарского края. Над Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – Минобороны. Ракетный удар нанесен по штабу... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T22:34
2023-09-22T22:43
главное за день
новости крыма
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
атаки всу на крым
хакерские атаки
пво
феодосия
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Украинские БПЛА сбиты у берегов Крыма и Краснодарского края. Над Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – Минобороны. Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе. В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь. В Крыму перебои с интернетом – власти сообщили о хакерской атаке. Ракетный удар по Бахчисараю. В центре Феодосии работали саперы – что известно.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракетный удар по СевастополюВ пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе."По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112", – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.В Минобороны уточнили, что при ракетной атаке на город-герой один военнослужащий пропал без вести.Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты.В результате вражеской атаки пострадавших среди гражданского населения нет. Пожар, возникший в результате удара, локализован, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла."По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.Ракетный удар по БахчисараюЗа границами города Бахчисарай в Крыму дежурными средства противовоздушной обороны сбита ракета."За городом Бахчисарай силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава", – написал в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.Хакерская атака на КрымВ пятницу крымские интернет-провайдеры подверглись хакерской атаке, в регионе наблюдались перебои с интернетом."Беспрецедентная кибер-атака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы", – сообщил советник главы РК Олег Крючков в своем Telegram-канале.Над Крымом сбиты ракеты и беспилотникиУкраинские беспилотники сбиты силами ПВО у берегов Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", – говорится в сообщении.Также в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в пятницу сбили над Крымом украинскую управляемую крылатую ракету и два беспилотника.В Феодосии нашли боеприпасНа центральной набережной Феодосии проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса."На центральной набережной в районе четвертой буны проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса. Работают саперы", – сказано в сообщении советника главы Крыма Олега Крючкова.
https://crimea.ria.ru/20230922/razvozhaev-udarov-po-tets-v-sevastopole-i-balaklave---feyk-1131608042.html
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главное за день, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), атаки всу на крым, хакерские атаки, пво, феодосия, министерство обороны рф, бахчисарай, краснодарский край, олег крючков
Главное за день: 22 сентября

Главные события и заявления пятницы, 22 сентября

22:34 22.09.2023 (обновлено: 22:43 22.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Украинские БПЛА сбиты у берегов Крыма и Краснодарского края. Над Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – Минобороны. Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе. В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь. В Крыму перебои с интернетом – власти сообщили о хакерской атаке. Ракетный удар по Бахчисараю. В центре Феодосии работали саперы – что известно.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ракетный удар по Севастополю

В пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112", – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В Минобороны уточнили, что при ракетной атаке на город-герой один военнослужащий пропал без вести.
Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты.
В результате вражеской атаки пострадавших среди гражданского населения нет. Пожар, возникший в результате удара, локализован, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла.
"По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Вчера, 19:06
Развожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейк

Ракетный удар по Бахчисараю

За границами города Бахчисарай в Крыму дежурными средства противовоздушной обороны сбита ракета.
"За городом Бахчисарай силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава", – написал в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.
Националисты в Киеве облили краской памятник генералу Ватутину - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Вчера, 09:16
Киевский террор дошел до могил: на очереди захоронение генерала Ватутина

Хакерская атака на Крым

В пятницу крымские интернет-провайдеры подверглись хакерской атаке, в регионе наблюдались перебои с интернетом.
"Беспрецедентная кибер-атака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы", – сообщил советник главы РК Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Украинский пожарный
Вчера, 10:56
Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП

Над Крымом сбиты ракеты и беспилотники

Украинские беспилотники сбиты силами ПВО у берегов Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", – говорится в сообщении.
Также в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в пятницу сбили над Крымом украинскую управляемую крылатую ракету и два беспилотника.
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Вчера, 08:32
Новый проект атомной стратегической подлодки разработан в России

В Феодосии нашли боеприпас

На центральной набережной Феодосии проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса.
"На центральной набережной в районе четвертой буны проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса. Работают саперы", – сказано в сообщении советника главы Крыма Олега Крючкова.
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Вчера, 11:13
В Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждение
Главное за деньНовости КрымаСевастопольМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Атаки ВСУ на КрымХакерские атакиПВОФеодосияМинистерство обороны РФБахчисарайКраснодарский крайОлег Крючков
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Теплые выходные: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 23 сентября
23:15В Белгородской области дали жилье тем, кто покинул дома из-за обстрелов
22:46Прилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек
22:34Главное за день: 22 сентября
22:04Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР
21:34Пожар в здании штаба Черноморского Флота в Севастополе локализован
21:31Операция "Мак": более 30 кг наркотиков изъяли в Крыму
21:11Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла
20:41Освященную копию Годеновского креста доставят в Крым
20:12До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты
20:02Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен
19:37Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные
19:10Африканская чума свиней на Кубани: карантин отменен на четырех объектах
19:06Развожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейк
18:29В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом
18:04Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР
17:53В Минобороны заявили об уничтожении еще двух БПЛА
17:22Севастопольцев просят покинуть дома из-за осколка ракеты - ДОПОЛНЕНО
17:09ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации
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