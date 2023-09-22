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В центре Феодосии работают саперы, улицы перекрыты – что известно
В центре Феодосии работают саперы, улицы перекрыты – что известно - РИА Новости Крым, 22.09.2023
В центре Феодосии работают саперы, улицы перекрыты – что известно
На центральной набережной Феодосии проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T10:42
2023-09-22T10:42
2023-09-22T10:43
феодосия
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. На центральной набережной Феодосии проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Уточняется, что на время проведения работ проход для жителей и гостей города временно перекрыт.О времени снятия ограничений будет сообщено дополнительно.Жителей и гостей курортного города просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Так, в среду взрывоопасные предметы утилизировали в Октябрьском, в селе Вольное Джанкойского района, в Старом Крыму, в Керчи, Армянске, в Ленинском и Джанкойском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаВ Севастополе будут стрелятьЗвуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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феодосия, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, мчс крыма
В центре Феодосии работают саперы, улицы перекрыты – что известно
На центральной набережной Феодосия работают саперы – что известно
10:42 22.09.2023 (обновлено: 10:43 22.09.2023)