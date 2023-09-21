https://crimea.ria.ru/20230921/kakie-professii-vybirayut-abiturienty-v-krymu-1131585982.html

Какие профессии выбирают абитуриенты в Крыму

Какие профессии выбирают абитуриенты в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Какие профессии выбирают абитуриенты в Крыму

В Крыму выросла популярность профессии инженера. Как этого удалось достичь, и как повысить привлекательность других профессий, в которых сегодня не хватает... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T21:27

2023-09-21T21:27

2023-09-21T21:27

образование в крыму и севастополе

образование в россии

анжелика лучинкина

крымский инженерно-педагогический университет (кипу)

профессия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. В Крыму выросла популярность профессии инженера. Как этого удалось достичь, и как повысить привлекательность других профессий, в которых сегодня не хватает специалистов, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты РК Анжелика Лучинкина.По словам проректора, популярность профессии инженера выросла после того, как в Крыму начал развиваться оборонно-промышленный комплекс, в который входит большое количество предприятий."Это самая хорошая реклама, когда говорят, что инженеры нужны, и при этом работают заводы, промышленные предприятия. В этом году в университетах Крыма конкурс на инженерные направления подготовки", - говорит Лучинкина.Эксперт выразила надежду, что аналогичная ситуация произойдет и с педагогическими специальностями. По ее словам, сейчас абитуриенты к ним относятся по-разному.Проректор КИПУ имени Февзи Якубова подчеркнула, что заказчик тех направлений подготовки, которые они сегодня организуют и реализуют - государство. Именно на этом уровне и должен решаться вопрос с поднятием популярности у абитуриентов тех специальностей, по которым не хватает кадров.Читайте также на РИА Новости Крым:Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессийВ КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на местоНазвана самая востребованная профессия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, образование в россии, анжелика лучинкина, крымский инженерно-педагогический университет (кипу), профессия