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Какие профессии выбирают абитуриенты в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Какие профессии выбирают абитуриенты в Крыму
Какие профессии выбирают абитуриенты в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Какие профессии выбирают абитуриенты в Крыму
В Крыму выросла популярность профессии инженера. Как этого удалось достичь, и как повысить привлекательность других профессий, в которых сегодня не хватает... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T21:27
2023-09-21T21:27
образование в крыму и севастополе
образование в россии
анжелика лучинкина
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
профессия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. В Крыму выросла популярность профессии инженера. Как этого удалось достичь, и как повысить привлекательность других профессий, в которых сегодня не хватает специалистов, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты РК Анжелика Лучинкина.По словам проректора, популярность профессии инженера выросла после того, как в Крыму начал развиваться оборонно-промышленный комплекс, в который входит большое количество предприятий."Это самая хорошая реклама, когда говорят, что инженеры нужны, и при этом работают заводы, промышленные предприятия. В этом году в университетах Крыма конкурс на инженерные направления подготовки", - говорит Лучинкина.Эксперт выразила надежду, что аналогичная ситуация произойдет и с педагогическими специальностями. По ее словам, сейчас абитуриенты к ним относятся по-разному.Проректор КИПУ имени Февзи Якубова подчеркнула, что заказчик тех направлений подготовки, которые они сегодня организуют и реализуют - государство. Именно на этом уровне и должен решаться вопрос с поднятием популярности у абитуриентов тех специальностей, по которым не хватает кадров.Читайте также на РИА Новости Крым:Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессийВ КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на местоНазвана самая востребованная профессия
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образование в крыму и севастополе, образование в россии, анжелика лучинкина, крымский инженерно-педагогический университет (кипу), профессия
Какие профессии выбирают абитуриенты в Крыму

В Крыму выросла популярность профессии инженера, а педагогов не хватает

21:27 21.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАбитуриенты. Архивное фото
Абитуриенты. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. В Крыму выросла популярность профессии инженера. Как этого удалось достичь, и как повысить привлекательность других профессий, в которых сегодня не хватает специалистов, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты РК Анжелика Лучинкина.

"У нас был момент, когда инженерные специальности в Крыму не были востребованы. В Москве в это же время были конкурсы на место. И вдруг мы "повернулись лицом" к инженерам. На уровне государства говорим, что это очень нужная профессия", - рассказала Лучинкина.

По словам проректора, популярность профессии инженера выросла после того, как в Крыму начал развиваться оборонно-промышленный комплекс, в который входит большое количество предприятий.
"Это самая хорошая реклама, когда говорят, что инженеры нужны, и при этом работают заводы, промышленные предприятия. В этом году в университетах Крыма конкурс на инженерные направления подготовки", - говорит Лучинкина.
Эксперт выразила надежду, что аналогичная ситуация произойдет и с педагогическими специальностями. По ее словам, сейчас абитуриенты к ним относятся по-разному.
"Когда-то давно на начальное дошкольное образование конкурс был по 15-20 человек на место, на исторические факультеты – по 15-17 человек на место. Но мы очень многое сделали для того, чтобы абитуриенты на эти направления не поступали", - констатировала Лучинкина.
Проректор КИПУ имени Февзи Якубова подчеркнула, что заказчик тех направлений подготовки, которые они сегодня организуют и реализуют - государство. Именно на этом уровне и должен решаться вопрос с поднятием популярности у абитуриентов тех специальностей, по которым не хватает кадров.
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Образование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииАнжелика ЛучинкинаКрымский инженерно-педагогический университет (КИПУ)Профессия
 
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