Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230921/glavnye-novosti-kryma-21-sentyabrya-1131589655.html
Главные новости Крыма: 21 сентября
Главные новости Крыма: 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Главные новости Крыма: 21 сентября
Киев пытался атаковать Крым 19 беспилотниками. Крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной хакерской атаке. Дорожники начали ремонт участка сухопутного... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T22:41
2023-09-21T22:41
крым
главное за день
новости крыма
общество
безопасность республики крым и севастополя
сухопутный коридор в крым
хакерские атаки
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111110/50/1111105023_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_17ae161f21c91250263399fe2d11f0f1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Киев пытался атаковать Крым 19 беспилотниками. Крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной хакерской атаке. Дорожники начали ремонт участка сухопутного маршрута в Крым из Херсонской области. В МЧС Крыма и Севастополя подвели итоги купального сезона.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка массированного удараВ ночь на 21 сентября киевский режим предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что данная атака ВСУ являлась частью плана поездки украинского президента Владимира Зеленского в США на заседание СБ ООН."Она должна продемонстрировать, что Украина – боеспособна и дееспособна, что она продолжает свой "контрнаступ" и добивается каких-то успехов", – сообщил Шаповалов.Атака хакеров на крымские интернет-ресурсыУтром в четверг крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной кибер-атаке. Некоторые сайты госорганов и СМИ работали с перебоями."На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибер-атака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями. Приносим свои извинения за временные неудобства", - написал советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.В Херсонской области ремонтируют дорогу к КрымуДорожники приступают к ремонту 164 км дорог в Херсонской области. Среди них участок альтернативного маршрута в Крым "Перекоп – Чаплынка – Аскания-Нова"."Это участок, который пока в откровенно страшном состоянии. Дорога от Чаплынки на Асканию и к трассе Геническ – Каховка критически важна для жителей наших центральных районов", – сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.Также будут отремонтированы дороги Нижние Серогозы – Ивановка и Рыково – ж/д переезд, Лепетиха – Геническ, подход к Скадовску от федеральной трассы Армянск – Херсон, два подхода к мостам через Северо-Крымский канал – от Каланчака до Мирного и от Каланчака до Новоалександровки.МЧС назвали число спасенных на воде купальщиковПо данным МЧС Крыма, больше всего происшествий на водных объектах минувшим летом произошло в городских округах Евпатория, Феодосия, Ялта, Алушта и в Ленинском районе. Спасателям удалось сохранить жизнь 18 отдыхающим, в том числе одному ребенку.По данным МЧС Севастополя, на водных объектах города за летний сезон спасены 10 человек, из них четверо детей. Все они отдыхали на официальных, оборудованных пляжах, где дежурили спасатели, имелось необходимое оборудование.По причине беспечности со стороны граждан в Севастополе на воде погибли 16 человек, из них один ребенок. В Крыму утонули 25 взрослых.Первый бегемот в КрымуВ зооуголок Бахчисарая привезли первого в Крыму бегемота. Семнадцатилетняя самка по кличке Фрида на полуостров прибыла из далекого Израиля. Сначала в Сочи, оттуда – в Крым. Везли ее паромом как приоритетный груз.О том, какие местные фрукты полюбились новой крымчанке, и об условиях жизни в ее новом доме мы рассказали здесь.
https://crimea.ria.ru/20230921/otkryta-prodazha-biletov-na-zimnie-poezda-v-krym-1131568371.html
https://crimea.ria.ru/20230921/pakhnet-fialkami-i-solntsem-v-krymu-nachalas-uborka-rozovoy-morskoy-soli-1131586572.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111110/50/1111105023_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_3eb903d5c702fa5ebe6d440354d44075.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, главное за день, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя, сухопутный коридор в крым, хакерские атаки, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым
Главные новости Крыма: 21 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 21 сентября

22:41 21.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХакерская атака. Архивное фото
Хакерская атака. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Киев пытался атаковать Крым 19 беспилотниками. Крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной хакерской атаке. Дорожники начали ремонт участка сухопутного маршрута в Крым из Херсонской области. В МЧС Крыма и Севастополя подвели итоги купального сезона.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Попытка массированного удара

В ночь на 21 сентября киевский режим предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА", - сообщили в Минобороны РФ.
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что данная атака ВСУ являлась частью плана поездки украинского президента Владимира Зеленского в США на заседание СБ ООН.
"Она должна продемонстрировать, что Украина – боеспособна и дееспособна, что она продолжает свой "контрнаступ" и добивается каких-то успехов", – сообщил Шаповалов.

Атака хакеров на крымские интернет-ресурсы

Утром в четверг крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной кибер-атаке. Некоторые сайты госорганов и СМИ работали с перебоями.
"На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибер-атака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями. Приносим свои извинения за временные неудобства", - написал советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

В Херсонской области ремонтируют дорогу к Крыму

Дорожники приступают к ремонту 164 км дорог в Херсонской области. Среди них участок альтернативного маршрута в Крым "Перекоп – Чаплынка – Аскания-Нова".
"Это участок, который пока в откровенно страшном состоянии. Дорога от Чаплынки на Асканию и к трассе Геническ – Каховка критически важна для жителей наших центральных районов", – сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.
Также будут отремонтированы дороги Нижние Серогозы – Ивановка и Рыково – ж/д переезд, Лепетиха – Геническ, подход к Скадовску от федеральной трассы Армянск – Херсон, два подхода к мостам через Северо-Крымский канал – от Каланчака до Мирного и от Каланчака до Новоалександровки.
Поезд Таврия
Вчера, 10:42
Открыта продажа билетов на зимние поезда в Крым

МЧС назвали число спасенных на воде купальщиков

По данным МЧС Крыма, больше всего происшествий на водных объектах минувшим летом произошло в городских округах Евпатория, Феодосия, Ялта, Алушта и в Ленинском районе. Спасателям удалось сохранить жизнь 18 отдыхающим, в том числе одному ребенку.
По данным МЧС Севастополя, на водных объектах города за летний сезон спасены 10 человек, из них четверо детей. Все они отдыхали на официальных, оборудованных пляжах, где дежурили спасатели, имелось необходимое оборудование.
По причине беспечности со стороны граждан в Севастополе на воде погибли 16 человек, из них один ребенок. В Крыму утонули 25 взрослых.

Первый бегемот в Крыму

В зооуголок Бахчисарая привезли первого в Крыму бегемота. Семнадцатилетняя самка по кличке Фрида на полуостров прибыла из далекого Израиля. Сначала в Сочи, оттуда – в Крым. Везли ее паромом как приоритетный груз.
О том, какие местные фрукты полюбились новой крымчанке, и об условиях жизни в ее новом доме мы рассказали здесь.
Cбор уникальной розовой соли в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Вчера, 19:40Эксклюзивы РИА Новости Крым
Пахнет фиалками и солнцем: в Крыму началась уборка розовой морской соли
 
КрымГлавное за деньНовости КрымаОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяСухопутный коридор в КрымХакерские атакиБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 22 сентября
22:53Главные события и заявления среды, 21 сентября
22:41Главные новости Крыма: 21 сентября
22:26В Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца
22:02В Азербайджане расследуют гибель российских миротворцев
21:35Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране
21:27Какие профессии выбирают абитуриенты в Крыму
21:02Путин: работающие женщины будут получать пособия на детей до 1,5 лет
20:41Строим с нуля: как восстанавливают промышленность Запорожской области
20:16Пять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в Карабахе
20:01Из Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот
19:40Пахнет фиалками и солнцем: в Крыму началась уборка розовой морской соли
19:29Объем льготных кредитов для АПК увеличат на 45 млрд рублей
19:04Товары из Запорожской области востребованы в 20 странах мира – власти
18:46Сбил на 180 км/ч: водителя BMW осудят за смертельное ДТП с велосипедистом
18:39Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму
18:11Что подорожало в Крыму в августе
17:32Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США
17:10Массированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связь
Лента новостейМолния