https://crimea.ria.ru/20230921/glavnye-novosti-kryma-21-sentyabrya-1131589655.html

Главные новости Крыма: 21 сентября

Главные новости Крыма: 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Главные новости Крыма: 21 сентября

Киев пытался атаковать Крым 19 беспилотниками. Крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной хакерской атаке. Дорожники начали ремонт участка сухопутного... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T22:41

2023-09-21T22:41

2023-09-21T22:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Киев пытался атаковать Крым 19 беспилотниками. Крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной хакерской атаке. Дорожники начали ремонт участка сухопутного маршрута в Крым из Херсонской области. В МЧС Крыма и Севастополя подвели итоги купального сезона.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка массированного удараВ ночь на 21 сентября киевский режим предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что данная атака ВСУ являлась частью плана поездки украинского президента Владимира Зеленского в США на заседание СБ ООН."Она должна продемонстрировать, что Украина – боеспособна и дееспособна, что она продолжает свой "контрнаступ" и добивается каких-то успехов", – сообщил Шаповалов.Атака хакеров на крымские интернет-ресурсыУтром в четверг крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной кибер-атаке. Некоторые сайты госорганов и СМИ работали с перебоями."На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибер-атака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями. Приносим свои извинения за временные неудобства", - написал советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.В Херсонской области ремонтируют дорогу к КрымуДорожники приступают к ремонту 164 км дорог в Херсонской области. Среди них участок альтернативного маршрута в Крым "Перекоп – Чаплынка – Аскания-Нова"."Это участок, который пока в откровенно страшном состоянии. Дорога от Чаплынки на Асканию и к трассе Геническ – Каховка критически важна для жителей наших центральных районов", – сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.Также будут отремонтированы дороги Нижние Серогозы – Ивановка и Рыково – ж/д переезд, Лепетиха – Геническ, подход к Скадовску от федеральной трассы Армянск – Херсон, два подхода к мостам через Северо-Крымский канал – от Каланчака до Мирного и от Каланчака до Новоалександровки.МЧС назвали число спасенных на воде купальщиковПо данным МЧС Крыма, больше всего происшествий на водных объектах минувшим летом произошло в городских округах Евпатория, Феодосия, Ялта, Алушта и в Ленинском районе. Спасателям удалось сохранить жизнь 18 отдыхающим, в том числе одному ребенку.По данным МЧС Севастополя, на водных объектах города за летний сезон спасены 10 человек, из них четверо детей. Все они отдыхали на официальных, оборудованных пляжах, где дежурили спасатели, имелось необходимое оборудование.По причине беспечности со стороны граждан в Севастополе на воде погибли 16 человек, из них один ребенок. В Крыму утонули 25 взрослых.Первый бегемот в КрымуВ зооуголок Бахчисарая привезли первого в Крыму бегемота. Семнадцатилетняя самка по кличке Фрида на полуостров прибыла из далекого Израиля. Сначала в Сочи, оттуда – в Крым. Везли ее паромом как приоритетный груз.О том, какие местные фрукты полюбились новой крымчанке, и об условиях жизни в ее новом доме мы рассказали здесь.

https://crimea.ria.ru/20230921/otkryta-prodazha-biletov-na-zimnie-poezda-v-krym-1131568371.html

https://crimea.ria.ru/20230921/pakhnet-fialkami-i-solntsem-v-krymu-nachalas-uborka-rozovoy-morskoy-soli-1131586572.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя, сухопутный коридор в крым, хакерские атаки, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым