https://crimea.ria.ru/20230920/krymskiy-most-otkryt-1131554609.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Крымский мост открыт

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T16:40

2023-09-20T16:40

2023-09-20T16:40

крымский мост

крым

транспорт

керченский пролив

логистика

кубань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив перекрыли для проезда в 16:13. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 20 минут, после чего проезд открыли.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.На данный момент движение по мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост снова закрытНа Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда

крымский мост

крым

керченский пролив

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, транспорт, керченский пролив, логистика, кубань, новости крыма