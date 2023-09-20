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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Крымский мост открыт
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T16:40
2023-09-20T16:40
2023-09-20T16:40
крымский мост
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транспорт
керченский пролив
логистика
кубань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив перекрыли для проезда в 16:13. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 20 минут, после чего проезд открыли.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.На данный момент движение по мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост снова закрытНа Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, транспорт, керченский пролив, логистика, кубань, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Транспортный переход через Керченский пролив перекрыли для проезда
в 16:13. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 20 минут, после чего проезд открыли.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
На данный момент движение по мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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