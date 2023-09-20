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Крымский мост снова закрыт
Крымский мост снова закрыт - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Крымский мост снова закрыт
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта - второй раз за день. Об этом в среду днем сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T16:15
2023-09-20T16:15
2023-09-20T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта - второй раз за день. Об этом в среду днем сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Как сообщалось, транспортный переход закрывали для проезда в полдень. Ограничение продлилось 1,5 часа, после чего движение возобновилось в штатном режиме. Из-за закрытия проезда на подъездах к мосту с обеих сторон скопились очереди.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керченский пролив, кубань, краснодарский край
Крымский мост снова закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за сутки
16:15 20.09.2023 (обновлено: 17:05 20.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта - второй раз за день. Об этом в среду днем сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, транспортный переход закрывали для проезда в полдень. Ограничение продлилось 1,5 часа, после чего движение возобновилось в штатном режиме. Из-за закрытия проезда на подъездах к мосту с обеих сторон скопились очереди.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.