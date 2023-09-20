https://crimea.ria.ru/20230920/krymskiy-most-snova-zakryt-1131553719.html

Крымский мост снова закрыт

Крымский мост снова закрыт - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Крымский мост снова закрыт

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта - второй раз за день. Об этом в среду днем сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T16:15

2023-09-20T16:15

2023-09-20T17:05

крымский мост

крым

новости крыма

транспорт

логистика

керченский пролив

кубань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта - второй раз за день. Об этом в среду днем сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Как сообщалось, транспортный переход закрывали для проезда в полдень. Ограничение продлилось 1,5 часа, после чего движение возобновилось в штатном режиме. Из-за закрытия проезда на подъездах к мосту с обеих сторон скопились очереди.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.

https://crimea.ria.ru/20230920/pvo-otrazili-raketnuyu-ataku-na-sevastopol-1131550326.html

крымский мост

крым

керченский пролив

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керченский пролив, кубань, краснодарский край