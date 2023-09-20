Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230920/na-krymskom-mostu-ocheredi--skolko-zhdat-proezda-1131551396.html
На Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда
На Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 20.09.2023
На Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда
Около 500 автомобилей ждут проезда через Крымский мост, наибольшее скопление транспорта у досмотровых пунктов наблюдается со стороны Керчи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T14:35
2023-09-20T14:36
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
общество
керчь
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Около 500 автомобилей ждут проезда через Крымский мост, наибольшее скопление транспорта у досмотровых пунктов наблюдается со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В среду около полудня транспортный переход перекрыли для проезда, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось полтора часа, после чего проезд открыли.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейдКрымский мост открыли для проезда
крым
крымский мост
керчь
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_ef08618004dace68fa5f2456192a0698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, краснодарский край, новости крыма
На Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда

Очередь на Крымский мост насчитывает 480 транспортных средств

14:35 20.09.2023 (обновлено: 14:36 20.09.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Около 500 автомобилей ждут проезда через Крымский мост, наибольшее скопление транспорта у досмотровых пунктов наблюдается со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14:00 в очереди стороны Керчи 360 транспортных средств. Ожидание более часа. В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В среду около полудня транспортный переход перекрыли для проезда, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось полтора часа, после чего проезд открыли.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост закрыт
2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд
Крымский мост открыли для проезда
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаОбществоКерчьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме
15:18ВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя
15:06В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора
15:04Доходы и СЭЗ: как восстанавливают экономику Запорожской области
14:42Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
14:35На Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда
14:14ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
14:01В Крыму появятся новые памятные даты
13:47Крымский мост открыли для проезда
13:44Минобороны РФ заявило о полном прекращении боевых действий в Карабахе
13:38В Евпатории громко – власти назвали причину
13:30Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ
13:05В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
13:03Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области
12:54Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе
12:48Азербайджан останавливает операцию в Карабахе
12:45РНКБ профинансировал строительство ЖК в Судаке
12:35В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского
12:20Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины
12:11Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния