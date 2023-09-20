https://crimea.ria.ru/20230920/na-krymskom-mostu-ocheredi--skolko-zhdat-proezda-1131551396.html

На Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда

На Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 20.09.2023

На Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда

Около 500 автомобилей ждут проезда через Крымский мост, наибольшее скопление транспорта у досмотровых пунктов наблюдается со стороны Керчи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T14:35

2023-09-20T14:35

2023-09-20T14:36

ситуация на дорогах крыма

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Около 500 автомобилей ждут проезда через Крымский мост, наибольшее скопление транспорта у досмотровых пунктов наблюдается со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В среду около полудня транспортный переход перекрыли для проезда, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось полтора часа, после чего проезд открыли.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейдКрымский мост открыли для проезда

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2023

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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, краснодарский край, новости крыма