https://crimea.ria.ru/20230916/25-chasa-prostoya-v-sevastopole-otkryli-reyd-1131461396.html

2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд

2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 16.09.2023

2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное в субботу около полудня, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T15:38

2023-09-16T15:38

2023-09-16T15:39

севастополь

морской транспорт

новости крыма

транспорт

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное в субботу около полудня, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.Ограничение было введено в 12:30. На площади Нахимова и площади Захарова организовали компенсационные автобусы для работы на маршрутах. Спустя 2,5 часа рейд открыли для перевозок.Как сообщалось, в субботу в Керченском проливе в районе паромной переправы действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра и волнения моря. По прогнозу Росгидромета, во второй половине дня ветер усилится до 17 м/с, а волны поднимутся до полутора метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливеНа Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проездаВ Севастополе закрывают рейд

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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