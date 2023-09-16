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2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд
2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 16.09.2023
2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное в субботу около полудня, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T15:38
2023-09-16T15:39
севастополь
морской транспорт
новости крыма
транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное в субботу около полудня, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.Ограничение было введено в 12:30. На площади Нахимова и площади Захарова организовали компенсационные автобусы для работы на маршрутах. Спустя 2,5 часа рейд открыли для перевозок.Как сообщалось, в субботу в Керченском проливе в районе паромной переправы действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра и волнения моря. По прогнозу Росгидромета, во второй половине дня ветер усилится до 17 м/с, а волны поднимутся до полутора метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливеНа Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проездаВ Севастополе закрывают рейд
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севастополь, морской транспорт, новости крыма, транспорт, паромы и катера в севастополе
2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд

Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено

15:38 16.09.2023 (обновлено: 15:39 16.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаромная переправа в Севастополе
Паромная переправа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное в субботу около полудня, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.
Ограничение было введено в 12:30. На площади Нахимова и площади Захарова организовали компенсационные автобусы для работы на маршрутах. Спустя 2,5 часа рейд открыли для перевозок.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как сообщалось, в субботу в Керченском проливе в районе паромной переправы действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра и волнения моря. По прогнозу Росгидромета, во второй половине дня ветер усилится до 17 м/с, а волны поднимутся до полутора метров.
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