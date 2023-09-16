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В Севастополе закрывают рейд
В Севастополе закрывают рейд - РИА Новости Крым, 16.09.2023
В Севастополе закрывают рейд
В Севастополе закрывают рейд, на маршруты выйдут автобусы. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T12:03
2023-09-16T12:03
2023-09-16T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе закрывают рейд, на маршруты выйдут автобусы. Об этом сообщает департамент транспорта города.Как сообщалось, в субботу в Керченском проливе в районе паромной переправы объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра и волнения моря. По прогнозу Росгидромета, 16 сентября ветер усилится до 17 м/с, местами кратковременный дождь, гроза. Волны поднимутся до полутора метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму на выходныхОбстановка на Крымском мосту утром в субботуМетровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, паромы и катера в севастополе, крым, новости крыма
В Севастополе закрывают рейд
В Севастополе закрыли рейд - дептранс