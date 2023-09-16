Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрывают рейд - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230916/v-sevastopole-zakryvayut-reyd-1131458654.html
В Севастополе закрывают рейд
В Севастополе закрывают рейд - РИА Новости Крым, 16.09.2023
В Севастополе закрывают рейд
В Севастополе закрывают рейд, на маршруты выйдут автобусы. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T12:03
2023-09-16T12:03
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
паромы и катера в севастополе
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911294_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6a20fb944e394da740077081b16c9bb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе закрывают рейд, на маршруты выйдут автобусы. Об этом сообщает департамент транспорта города.Как сообщалось, в субботу в Керченском проливе в районе паромной переправы объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра и волнения моря. По прогнозу Росгидромета, 16 сентября ветер усилится до 17 м/с, местами кратковременный дождь, гроза. Волны поднимутся до полутора метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму на выходныхОбстановка на Крымском мосту утром в субботуМетровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911294_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a3ce01e025ae67879cade11b22313f8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, паромы и катера в севастополе, крым, новости крыма
В Севастополе закрывают рейд

В Севастополе закрыли рейд - дептранс

12:03 16.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе закрывают рейд, на маршруты выйдут автобусы. Об этом сообщает департамент транспорта города.
"Уважаемые пассажиры! 12:30 будет закрыт рейд. На площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как сообщалось, в субботу в Керченском проливе в районе паромной переправы объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра и волнения моря. По прогнозу Росгидромета, 16 сентября ветер усилится до 17 м/с, местами кратковременный дождь, гроза. Волны поднимутся до полутора метров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Обстановка на Крымском мосту утром в субботу
Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
 
СевастопольТранспортОбщественный транспортМорской транспортГородская средаПаромы и катера в СевастополеКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой
13:1030 лет Русской общине Крыма: новый этап борьбы за сохранение культуры
13:08На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
12:42300 звонков в день: на что жалуются в Крыму по горячей линии Минздрава
12:03В Севастополе закрывают рейд
11:50Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
11:43Умер звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин
11:27Подарок к юбилею: в крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломнях скидки
11:12Новый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорог
10:57Украинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области
10:31Советы диетолога: как правильно худеть и не набирать вес снова
10:01Страшное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека
09:33На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней
08:54В Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причину
08:46ДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода
08:31В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
08:20Обстановка на Крымском мосту утром в субботу
07:45В обход санкций: крымский экспорт показал положительную динамику
07:02Как идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
00:01Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу
Лента новостейМолния