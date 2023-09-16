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На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 16.09.2023
На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 339 автомобилей, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T13:08
2023-09-16T13:08
2023-09-16T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 339 автомобилей, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее в очереди с крымской стороны стояли 46 транспортных средств, однако сейчас количество транспорта увеличилось в пять раз.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту утром в субботуБолее 1000 авто стоят в очереди на Крымский мостМетровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
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На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 339 автомобилей