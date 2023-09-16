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На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 16.09.2023
На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 339 автомобилей, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T13:08
2023-09-16T13:08
крымский мост
керчь
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 339 автомобилей, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее в очереди с крымской стороны стояли 46 транспортных средств, однако сейчас количество транспорта увеличилось в пять раз.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту утром в субботуБолее 1000 авто стоят в очереди на Крымский мостМетровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
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РИА Новости Крым
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На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 339 автомобилей

13:08 16.09.2023
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНа Крымском мосту с опережением срока открыли две полосы для движения транспорта
На Крымском мосту с опережением срока открыли две полосы для движения транспорта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 339 автомобилей, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Часом ранее в очереди с крымской стороны стояли 46 транспортных средств, однако сейчас количество транспорта увеличилось в пять раз.

"По состоянию на 12:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 339 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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