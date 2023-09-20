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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост снова открыт для движения автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T13:47
2023-09-20T13:47
2023-09-20T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход перекрыли в среду около полудня. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось полтора часа, после чего проезд открыли.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.На данный момент движение по мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут по новым регионам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытКрымский мост: оперативные данные на утро среды59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, общество, логистика, новости крыма, керчь, краснодарский край
Крымский мост открыли для проезда
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено
13:47 20.09.2023 (обновлено: 14:24 20.09.2023)