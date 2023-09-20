https://crimea.ria.ru/20230920/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1131549891.html

Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост снова открыт для движения автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T13:47

2023-09-20T13:47

2023-09-20T14:24

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

общество

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новости крыма

керчь

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход перекрыли в среду около полудня. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось полтора часа, после чего проезд открыли.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.На данный момент движение по мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут по новым регионам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытКрымский мост: оперативные данные на утро среды59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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