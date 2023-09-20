https://crimea.ria.ru/20230920/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-sredy-1131531605.html
Крымский мост: оперативные данные на утро среды
Крымский мост: оперативные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро среды
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в среду свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T07:02
2023-09-20T07:02
2023-09-20T07:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в среду свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20230919/v-oktyabre-iz-kryma-v-adler-budet-khodit-dopolnitelnyy-poezd-1131524369.html
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань, новости крыма
Крымский мост: оперативные данные на утро среды
Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен
07:02 20.09.2023 (обновлено: 07:06 20.09.2023)