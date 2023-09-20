Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230920/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-sredy-1131531605.html
Крымский мост: оперативные данные на утро среды
Крымский мост: оперативные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро среды
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в среду свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T07:02
2023-09-20T07:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
крым
краснодарский край
тамань
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008969_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6f4483351b710c8b4dd101704f59f2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в среду свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20230919/v-oktyabre-iz-kryma-v-adler-budet-khodit-dopolnitelnyy-poezd-1131524369.html
крымский мост
керчь
крым
краснодарский край
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008969_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c5ace9f649a16a758cc6963b86d1a9d9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань, новости крыма
Крымский мост: оперативные данные на утро среды

Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен

07:02 20.09.2023 (обновлено: 07:06 20.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в среду свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 07:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", говорится в сообщении.

На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Поезд Таврия
Вчера, 18:12
В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьКрымКраснодарский крайТаманьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59Придется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора
08:40Пожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу
08:06Лучший изобретатель России: что придумал юный севастополец
07:34В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах
07:02Крымский мост: оперативные данные на утро среды
06:45В Сочи горит резервуар с топливом
06:43Глава города Саки предупредил о мошенниках, собирающих деньги на СВО
06:01Африканская чума свиней продолжает "захват" Кубани
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 20 сентября
22:53Главные события и заявления дня: 19 сентября
22:39Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО
22:13Главные новости Крыма: 19 сентября
21:52Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему
21:31Дуда об иске в ВТО: Киеву следует помнить о транзите оружия через Польшу
21:19В Бахчисарайском районе Крыма до декабря ограничили движение – схема
20:57Ученый развенчал мифы вражеской пропаганды о Зое Космодемьянской
20:33Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции
20:08Крымский мост: обстановка на вечер вторника
19:52Двое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн
Лента новостейМолния