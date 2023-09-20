https://crimea.ria.ru/20230920/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-sredy-1131531605.html

Крымский мост: оперативные данные на утро среды

Крымский мост: оперативные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Крымский мост: оперативные данные на утро среды

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в среду свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T07:02

2023-09-20T07:02

2023-09-20T07:06

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

крым

краснодарский край

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в среду свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20230919/v-oktyabre-iz-kryma-v-adler-budet-khodit-dopolnitelnyy-poezd-1131524369.html

крымский мост

керчь

крым

краснодарский край

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань, новости крыма