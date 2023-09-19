https://crimea.ria.ru/20230919/situatsiya-na-krymskom-mostu-dannye-k-poludnyu-vtornika-1131517262.html

Ситуация на Крымском мосту: данные к полудню вторника

Ситуация на Крымском мосту: данные к полудню вторника - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Ситуация на Крымском мосту: данные к полудню вторника

К полудню проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны полуострова и Тамани свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T12:07

2023-09-19T12:07

2023-09-19T12:10

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

общество

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. К полудню проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны полуострова и Тамани свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход закрывали для автомобилей в 8:49. Спустя час движение было восстановлено. К этому моменту с двух сторон моста скопилось 570 автомобилей.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаКерченская переправа сейчас – обстановка на утро вторника

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край