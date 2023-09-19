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Ситуация на Крымском мосту: данные к полудню вторника - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Ситуация на Крымском мосту: данные к полудню вторника
Ситуация на Крымском мосту: данные к полудню вторника - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Ситуация на Крымском мосту: данные к полудню вторника
К полудню проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны полуострова и Тамани свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T12:07
2023-09-19T12:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
общество
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. К полудню проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны полуострова и Тамани свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход закрывали для автомобилей в 8:49. Спустя час движение было восстановлено. К этому моменту с двух сторон моста скопилось 570 автомобилей.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаКерченская переправа сейчас – обстановка на утро вторника
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край
Ситуация на Крымском мосту: данные к полудню вторника

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с двух сторон

12:07 19.09.2023 (обновлено: 12:10 19.09.2023)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. К полудню проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны полуострова и Тамани свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 12:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - отмечается в сообщении.
Транспортный переход закрывали для автомобилей в 8:49. Спустя час движение было восстановлено. К этому моменту с двух сторон моста скопилось 570 автомобилей.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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