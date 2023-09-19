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Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения
Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения
Почти 600 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи после возобновления движения. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T10:26
2023-09-19T10:26
2023-09-19T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Почти 600 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи после возобновления движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Уточняется, что примерное время ожидания составляет около двух часов.Транспортный переход закрыли для автомобилей в 8:49. Спустя час движение было восстановлено.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост временно закрыли для проездаКрымский мост: оперативная обстановка на утро вторника59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма, логистика
Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения
В очереди на досмотр перед Крымским мостом находится 570 транспортных средств
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Почти 600 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи после возобновления движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 10 утра в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств, со стороны Керчи – 450 автомобилей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что примерное время ожидания составляет около двух часов.
Транспортный переход закрыли
для автомобилей в 8:49. Спустя час движение было восстановлено
.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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