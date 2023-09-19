https://crimea.ria.ru/20230919/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1131508529.html

Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост снова открыт для движения автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T09:58

2023-09-19T09:58

2023-09-19T10:02

крым

крымский мост

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тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.Во вторник проезд по транспортному переходу закрыли в 8:49. Ограничения действовали чуть более часа.С утра проезд к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Керчи и Краснодарского края был свободен.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост временно закрыли для проездаКрымский мост: оперативная обстановка на утро вторника59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма