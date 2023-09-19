https://crimea.ria.ru/20230919/krymskiy-most-vremenno-zakryli-dlya-proezda-1131505531.html

Крымский мост временно закрыли для проезда

Крымский мост временно закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Крымский мост временно закрыли для проезда

На Крымском мосту во вторник временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T08:50

2023-09-19T08:50

2023-09-19T08:55

крым

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

общество

безопасность республики крым и севастополя

керчь

краснодарский край

тамань

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:99:1754:1086_1920x0_80_0_0_efb56211a1c074f76efa72915d10fce7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту во вторник временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.С утра проезд к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Керчи и Краснодарского края был свободен. Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаКрымский мост: оперативная обстановка на утро вторникаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

крым

крымский мост

керчь

краснодарский край

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя, керчь, краснодарский край, тамань, новости крыма