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Крымский мост временно закрыли для проезда
Крымский мост временно закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Крымский мост временно закрыли для проезда
На Крымском мосту во вторник временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T08:50
2023-09-19T08:50
2023-09-19T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту во вторник временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.С утра проезд к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Керчи и Краснодарского края был свободен. Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаКрымский мост: оперативная обстановка на утро вторникаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост временно закрыли для проезда
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
08:50 19.09.2023 (обновлено: 08:55 19.09.2023)