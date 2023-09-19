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Крымский мост временно закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Крымский мост временно закрыли для проезда
Крымский мост временно закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Крымский мост временно закрыли для проезда
На Крымском мосту во вторник временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T08:50
2023-09-19T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту во вторник временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.С утра проезд к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Керчи и Краснодарского края был свободен. Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаКрымский мост: оперативная обстановка на утро вторникаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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крым, крымский мост, транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя, керчь, краснодарский край, тамань, новости крыма
Крымский мост временно закрыли для проезда

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

08:50 19.09.2023 (обновлено: 08:55 19.09.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту во вторник временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.

С утра проезд к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Керчи и Краснодарского края был свободен.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
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