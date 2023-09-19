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Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника
Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T07:05
2023-09-19T07:05
2023-09-19T07:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаКак жителям новых регионов заменить водительские права на российскиеУлавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика, общество, транспорт
Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника
На Крымском мосту утром во вторник нет очередей