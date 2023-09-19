Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230919/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-na-utro-vtornika-1131504632.html
Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника
Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T07:05
2023-09-19T07:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
керчь
тамань
логистика
общество
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2ce2f8f4966b66941059686ddbd2806.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаКак жителям новых регионов заменить водительские права на российскиеУлавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_648124ed7c8fd051750c595f5a227565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика, общество, транспорт
Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника

На Крымском мосту утром во вторник нет очередей

07:05 19.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 07:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда
Как жителям новых регионов заменить водительские права на российские
Улавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаКерчьТаманьЛогистикаОбществоТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:24Эксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами
07:59Крымский театр кукол работает над новой премьерой по Уайльду
07:38Как защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях
07:21В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы
07:05Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника
06:31Почему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно - мнение
06:04Какие продукты помогут победить осеннюю хандру: советы диетолога
00:01Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 сентября
22:59Главные новости Крыма: 18 сентября
22:35Главные события и заявления дня: 18 сентября
22:11Украина подала иски против стран, отказавшихся от ее зерна
21:54Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя
21:35Во вторник землю накроет магнитная буря
21:09Чего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине - эксперт
20:48В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ
20:37В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании
20:11Огонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машин
19:53Смертельная авария с участием члена ОП Крыма: дело заберут в Москву
19:32Политолог "расшифровала" высказывания Джемилева о Крыме
Лента новостейМолния