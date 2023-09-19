https://crimea.ria.ru/20230919/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-na-utro-vtornika-1131504632.html

Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника

Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T07:05

2023-09-19T07:05

2023-09-19T07:05

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

новости крыма

керчь

тамань

логистика

общество

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаКак жителям новых регионов заменить водительские права на российскиеУлавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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