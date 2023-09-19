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Керченская переправа сейчас – обстановка на утро вторника

Керченская переправа сейчас – обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Керченская переправа сейчас – обстановка на утро вторника

Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

2023-09-19T09:37

2023-09-19T09:37

2023-09-19T09:34

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"Согласно прогнозу Росгидромета, 19 сентября ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +24…26 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.В минувшие сутки в Керченском проливе действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Курсирующими на линии паромами выполнено 11 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 346 974 пассажира и 195 475 грузовиков. Паромами совокупно выполнен 5 821 рейс.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост временно закрыли для проездаМетровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливеВ Керченском проливе спасли иностранного матроса

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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