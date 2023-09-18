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В Керченском проливе спасли иностранного матроса
В Керченском проливе спасли иностранного матроса - РИА Новости Крым, 18.09.2023
В Керченском проливе спасли иностранного матроса
Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы эвакуировали члена экипажа теплохода "QUEEN B II", который шел в Керченском проливе под панамским флагом. Об РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T15:48
2023-09-18T15:48
2023-09-18T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 сен - РИА Новости Крым. Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы эвакуировали члена экипажа теплохода "QUEEN B II", который шел в Керченском проливе под панамским флагом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным Морспасслужбы, матрос иностранного судна травмировал ногу во время работы с электроинструментом. После экстренной дистанционной медицинской консультации мужчину было решено немедленно эвакуировать, к судну направили спасательно-буксирный катер "Меркурий".В итоге пострадавшего матроса - гражданина - Азербайджана пересадили на борт спасательного буксира, доставили к причалу в порту Тамань и передали врачам скорой медицинской помощи, которые увезли моряка в стационар.Читайте также н РИА Новости Крым:Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливеПострадавшие в Черном море моряки возвращаются в СтамбулУченые рассказали, чем грозит Крыму возгорание судов в Керченском проливе
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керченский пролив, новости, происшествия, черное море, морспасслужба, крым, тамань, общество
В Керченском проливе спасли иностранного матроса
Морспасслужба: в Керченском проливе спасен иностранный моряк
СИМФЕРОПОЛЬ,18 сен - РИА Новости Крым. Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы эвакуировали члена экипажа теплохода "QUEEN B II", который шел в Керченском проливе под панамским флагом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Морспасслужбы, матрос иностранного судна травмировал ногу во время работы с электроинструментом. После экстренной дистанционной медицинской консультации мужчину было решено немедленно эвакуировать, к судну направили спасательно-буксирный катер "Меркурий".
"Эвакуация несколько затянулась из-за движения в сложных погодных условиях в районе ее проведения. Переход совершался в непогоду при северном ветре с порывами до 17 м/с и при волнении моря 10-15 баллов", - уточняется в сообщении.
В итоге пострадавшего матроса - гражданина - Азербайджана пересадили на борт спасательного буксира, доставили к причалу в порту Тамань и передали врачам скорой медицинской помощи, которые увезли моряка в стационар.
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