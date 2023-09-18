https://crimea.ria.ru/20230918/v-kerchenskom-prolive-spasli-inostrannogo-matrosa-1131493996.html

В Керченском проливе спасли иностранного матроса

В Керченском проливе спасли иностранного матроса - РИА Новости Крым, 18.09.2023

В Керченском проливе спасли иностранного матроса

Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы эвакуировали члена экипажа теплохода "QUEEN B II", который шел в Керченском проливе под панамским флагом. Об РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T15:48

2023-09-18T15:48

2023-09-18T15:48

керченский пролив

новости

происшествия

черное море

морспасслужба

крым

тамань

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ,18 сен - РИА Новости Крым. Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы эвакуировали члена экипажа теплохода "QUEEN B II", который шел в Керченском проливе под панамским флагом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным Морспасслужбы, матрос иностранного судна травмировал ногу во время работы с электроинструментом. После экстренной дистанционной медицинской консультации мужчину было решено немедленно эвакуировать, к судну направили спасательно-буксирный катер "Меркурий".В итоге пострадавшего матроса - гражданина - Азербайджана пересадили на борт спасательного буксира, доставили к причалу в порту Тамань и передали врачам скорой медицинской помощи, которые увезли моряка в стационар.Читайте также н РИА Новости Крым:Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливеПострадавшие в Черном море моряки возвращаются в СтамбулУченые рассказали, чем грозит Крыму возгорание судов в Керченском проливе

керченский пролив

черное море

крым

тамань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, новости, происшествия, черное море, морспасслужба, крым, тамань, общество