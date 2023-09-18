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Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе
Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе
Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в Керченском проливе из-за усиления ветра и волнения моря, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-18T09:28
2023-09-18T09:28
2023-09-18T11:05
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За сутки курсирующими на линии паромами выполнено 18 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 345 928 пассажиров и 194 971 грузовик. Паромами совокупно выполнено 5 810 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро понедельника2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейдЧетырехдневное штормовое объявлено в Крыму
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Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и метровых волн
09:28 18.09.2023 (обновлено: 11:05 18.09.2023)
Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в Керченском проливе из-за усиления ветра и волнения моря, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-15 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 18 сентября без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см. Температура воздуха +24…+26 градусов, температура воды в море +20…+22", - говорится в Telegram-канале ведомства.
За сутки курсирующими на линии паромами выполнено 18 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 345 928 пассажиров и 194 971 грузовик. Паромами совокупно выполнено 5 810 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.
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