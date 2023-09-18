https://crimea.ria.ru/20230918/veter-i-metrovye-volny-shtormovoe-obyavleno-v-kerchenskom-prolive-1131487210.html

Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе

Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе

Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в Керченском проливе из-за усиления ветра и волнения моря, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

2023-09-18T09:28

2023-09-18T09:28

2023-09-18T11:05

крым

керченская паромная переправа

керченский пролив

росморречфлот

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За сутки курсирующими на линии паромами выполнено 18 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 345 928 пассажиров и 194 971 грузовик. Паромами совокупно выполнено 5 810 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро понедельника2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейдЧетырехдневное штормовое объявлено в Крыму

крым

керченский пролив

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2023

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