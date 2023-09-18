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Крымский мост: обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: обстановка на утро понедельника
Крымский мост: обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Крымский мост: обстановка на утро понедельника
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в понедельник свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T07:00
2023-09-18T07:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в понедельник свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Вечером в воскресенье движение транспорта по мосту перекрывали на 3,5 часа в целях безопасности. В Минобороны РФ в воскресенье сообщали об отраженных атаках на Крым украинских беспилотников.В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России или Керченскую паромную переправу.
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост: обстановка на утро понедельника

Проезд на досмотр у Крымского моста свободен с двух сторон

07:00 18.09.2023 (обновлено: 07:02 18.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в понедельник свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

По данным на 07:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Вечером в воскресенье движение транспорта по мосту перекрывали на 3,5 часа в целях безопасности. В Минобороны РФ в воскресенье сообщали об отраженных атаках на Крым украинских беспилотников.
В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.
Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России или Керченскую паромную переправу.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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