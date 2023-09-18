https://crimea.ria.ru/20230918/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-ponedelnika-1131482090.html

Крымский мост: обстановка на утро понедельника

Крымский мост: обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Крымский мост: обстановка на утро понедельника

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в понедельник свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T07:00

2023-09-18T07:00

2023-09-18T07:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в понедельник свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Вечером в воскресенье движение транспорта по мосту перекрывали на 3,5 часа в целях безопасности. В Минобороны РФ в воскресенье сообщали об отраженных атаках на Крым украинских беспилотников.В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России или Керченскую паромную переправу.

крымский мост

керчь

тамань

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя