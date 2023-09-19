Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" уничтожили технику США в Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230919/boytsy-dnepra-unichtozhili-tekhniku-ssha-v-khersonskoy-oblasti-1131517604.html
Бойцы "Днепра" уничтожили технику США в Херсонской области
Бойцы "Днепра" уничтожили технику США в Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Бойцы "Днепра" уничтожили технику США в Херсонской области
Военнослужащие группировки войск "Днепр" разбили в Херсонской области три гаубицы, в том числе производства США, с боекомплектами и экипажами. Противник потерял РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T12:24
2023-09-19T12:24
херсонская область
группировка войск "днепр"
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/06/1131203097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e276844d3832db0349dc13953281bd32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" разбили в Херсонской области три гаубицы, в том числе производства США, с боекомплектами и экипажами. Противник потерял 24 боевика убитыми и раненными, сообщили в экстренных службах региона.За прошедшие сутки в островной зоне уничтожены гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом. Противник потерял пять боевиков убитыми, еще двое получили ранения различной степени тяжести.Кроме того, на Каховском направлении уничтожена гаубица "Д-30" с боекомплектом, ликвидированы четверо военнослужащих ВСУ, двое получили ранения.Накануне бойцы "Днепра" уничтожили в Херсонской области САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом, а также две позиции украинских подразделений.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушенияОбстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снарядаКолонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/06/1131203097_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_712efb8abb705f23422215d92ea1014f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, группировка войск "днепр", новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Бойцы "Днепра" уничтожили технику США в Херсонской области

Бойцы "Днепра" на Херсонщине разбили американские гаубицы ВСУ и ликвидировали 24 боевика

12:24 19.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" разбили в Херсонской области три гаубицы, в том числе производства США, с боекомплектами и экипажами. Противник потерял 24 боевика убитыми и раненными, сообщили в экстренных службах региона.
За прошедшие сутки в островной зоне уничтожены гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом. Противник потерял пять боевиков убитыми, еще двое получили ранения различной степени тяжести.
"В результате огневого поражения на Херсонском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ и гаубица М-777 производства США с боекомплектом. Шесть боевиков уничтожены, семь получили ранения", – говорится в сообщении.
Кроме того, на Каховском направлении уничтожена гаубица "Д-30" с боекомплектом, ликвидированы четверо военнослужащих ВСУ, двое получили ранения.
Накануне бойцы "Днепра" уничтожили в Херсонской области САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом, а также две позиции украинских подразделений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения
Обстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снаряда
Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино
 
Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября
14:12Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Белгороду
13:51Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе
13:48Джанкойскому педофилу ужесточили наказание
13:29Боевики ВСУ ответят за русских пленных на минном поле – Захарова
13:17Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых
13:01В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма"
12:48Напали, избили и ограбили: троим ялтинцам вынесли приговор за разбой
12:43Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
12:38Две поисковые операции в Крыму: со скал сняли двоих мужчин
12:28Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе
12:24Бойцы "Днепра" уничтожили технику США в Херсонской области
12:07Ситуация на Крымском мосту: данные к полудню вторника
11:56Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах
11:43Как работает льготная ипотека в ДНР
11:30Удар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYT
11:19Женщина сорвалась с обрыва в Севастополе
11:06Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино
10:55Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд
10:34Снаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина
Лента новостейМолния