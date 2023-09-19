https://crimea.ria.ru/20230919/boytsy-dnepra-unichtozhili-tekhniku-ssha-v-khersonskoy-oblasti-1131517604.html

Бойцы "Днепра" уничтожили технику США в Херсонской области

Бойцы "Днепра" уничтожили технику США в Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Бойцы "Днепра" уничтожили технику США в Херсонской области

Военнослужащие группировки войск "Днепр" разбили в Херсонской области три гаубицы, в том числе производства США, с боекомплектами и экипажами. Противник потерял РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T12:24

2023-09-19T12:24

2023-09-19T12:24

херсонская область

группировка войск "днепр"

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" разбили в Херсонской области три гаубицы, в том числе производства США, с боекомплектами и экипажами. Противник потерял 24 боевика убитыми и раненными, сообщили в экстренных службах региона.За прошедшие сутки в островной зоне уничтожены гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом. Противник потерял пять боевиков убитыми, еще двое получили ранения различной степени тяжести.Кроме того, на Каховском направлении уничтожена гаубица "Д-30" с боекомплектом, ликвидированы четверо военнослужащих ВСУ, двое получили ранения.Накануне бойцы "Днепра" уничтожили в Херсонской области САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом, а также две позиции украинских подразделений.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушенияОбстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снарядаКолонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу