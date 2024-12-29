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Мощная вспышка произошла на Солнце - когда ждать магнитные бури - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Мощная вспышка произошла на Солнце - когда ждать магнитные бури
Мощная вспышка произошла на Солнце - когда ждать магнитные бури - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Мощная вспышка произошла на Солнце - когда ждать магнитные бури
зарегистрирована вспышка высшего балла X, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T12:09
2024-12-29T12:10
вспышки на солнце
магнитные бури
космос
тос "солнцепек"
земля
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным Лаборатории, рост солнечной активности наблюдается уже около недели. За это время количество вспышек выросло почти в два раза, но все они не доходили до уровня X. Сообщается, что выбросы солнечной массы дойдут до Земли и вызовут умеренные магнитные бури, предварительно, в ночь с 31 декабря на 1 января. "Предыдущие новогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности, а текущий год вообще начался с крупной солнечной вспышки уровня X5.0, которая произошла всего через полчаса после боя курантов в Москве", - напомнили ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуВспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
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вспышки на солнце, магнитные бури, космос, тос "солнцепек", земля, новости
Мощная вспышка произошла на Солнце - когда ждать магнитные бури

Мощная вспышка класса Х произошла на Солнце в воскресенье

12:09 29.12.2024 (обновлено: 12:10 29.12.2024)
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Картина магнитных полей на Солнце
Картина магнитных полей на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня утром. Событие началось в 10:08 по московскому времени. Пик излучения зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса. Предварительный балл события – X1.1", - информирую ученые.
По данным Лаборатории, рост солнечной активности наблюдается уже около недели. За это время количество вспышек выросло почти в два раза, но все они не доходили до уровня X.
Сообщается, что выбросы солнечной массы дойдут до Земли и вызовут умеренные магнитные бури, предварительно, в ночь с 31 декабря на 1 января.
"Предыдущие новогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности, а текущий год вообще начался с крупной солнечной вспышки уровня X5.0, которая произошла всего через полчаса после боя курантов в Москве", - напомнили ученые.
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Вспышки на СолнцеМагнитные бурикосмосТОС "Солнцепек"ЗемляНовости
 
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