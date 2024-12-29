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Мощная вспышка произошла на Солнце - когда ждать магнитные бури

Мощная вспышка произошла на Солнце - когда ждать магнитные бури - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Мощная вспышка произошла на Солнце - когда ждать магнитные бури

зарегистрирована вспышка высшего балла X, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T12:09

2024-12-29T12:09

2024-12-29T12:10

вспышки на солнце

магнитные бури

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным Лаборатории, рост солнечной активности наблюдается уже около недели. За это время количество вспышек выросло почти в два раза, но все они не доходили до уровня X. Сообщается, что выбросы солнечной массы дойдут до Земли и вызовут умеренные магнитные бури, предварительно, в ночь с 31 декабря на 1 января. "Предыдущие новогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности, а текущий год вообще начался с крупной солнечной вспышки уровня X5.0, которая произошла всего через полчаса после боя курантов в Москве", - напомнили ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуВспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

космос

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вспышки на солнце, магнитные бури, космос, тос "солнцепек", земля, новости