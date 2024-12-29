https://crimea.ria.ru/20241229/krymskiy-most-seychas---v-ocheredi-bolee-tysyachi-mashin-1143006333.html

Крымский мост сейчас - в очереди более тысячи машин

Крымский мост сейчас - в очереди более тысячи машин - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Крымский мост сейчас - в очереди более тысячи машин

На Крымском мосту продолжает расти очередь как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T11:36

2024-12-29T11:36

2024-12-29T11:36

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.За два часа очередь значительно выросла. По состоянию на 9:00 со стороны Тамани стояли 240 автомобилей, а со стороны Керчи проезд был свободным.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за годАэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой

https://crimea.ria.ru/20241229/v-krymu-podnimayut-tseny-na-proezd-v-transporte-1143005247.html

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керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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