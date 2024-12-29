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В Крыму перенесли сроки строительства двух спортивных объектов в селах
В Крыму перенесли сроки строительства двух спортивных объектов в селах - РИА Новости Крым, 29.12.2024
В Крыму перенесли сроки строительства двух спортивных объектов в селах
В этом году в селах Перово и Доброе не реализованы проекты по строительству спортивных объектов, сроки перенесены. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T10:53
2024-12-29T10:53
2024-12-29T10:53
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В этом году в селах Перово и Доброе не реализованы проекты по строительству спортивных объектов, сроки перенесены. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко.По словам Аксенова, сейчас в регионе решены основные проблемы, связанные с мерами безопасности, обеспечением стабильного электро- и водоснабжения, поэтому власти стараются не оставлять без внимания сферы культуры, спорта, образования. В том числе за счет средств, полученных от национализации имущества украинских олигархов."Что касается перспектив туристической отрасли. Ждем значительный рост туристического потока после достижения всех целей СВО. Сегодня перед нами стоит задача по модернизации средств размещения, по восстановлению берегоукрепительных сооружений, пострадавших от непогоды в ноябре 2023 года", - уточнил он.Отдельную благодарность глава Крыма выразил президенту Владимиру Путину за поддержку и пристальное внимание к нуждам крымчан, а также за то, что все насущные вопросы решаются оперативно, без бюрократических проволочек.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что Крым в следующем году получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые нацпроекты России: что они дадут КрымуВ Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублейВ России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, новости крыма, спорт, реализация нацпроектов в крыму
В Крыму перенесли сроки строительства двух спортивных объектов в селах
В Крыму перенесли сроки строительства спортивных объектов в селах Перово и Доброе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В этом году в селах Перово и Доброе не реализованы проекты по строительству спортивных объектов, сроки перенесены. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко.
"К сожалению, у нас есть два спортивных объекта в селах Перово и Доброе Симферопольского района, сроки реализации которых были перенесены. Согласовали перенос с Министерством спорта России. Уверен, что сможем исправить ситуацию", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, сейчас в регионе решены основные проблемы, связанные с мерами безопасности, обеспечением стабильного электро- и водоснабжения, поэтому власти стараются не оставлять без внимания сферы культуры, спорта, образования. В том числе за счет средств, полученных от национализации имущества украинских олигархов.
"Что касается перспектив туристической отрасли. Ждем значительный рост туристического потока после достижения всех целей СВО. Сегодня перед нами стоит задача по модернизации средств размещения, по восстановлению берегоукрепительных сооружений, пострадавших от непогоды в ноябре 2023 года", - уточнил он.
Отдельную благодарность глава Крыма выразил президенту Владимиру Путину за поддержку и пристальное внимание к нуждам крымчан, а также за то, что все насущные вопросы решаются оперативно, без бюрократических проволочек.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал
, что Крым в следующем году получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития.
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