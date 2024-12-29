Рейтинг@Mail.ru
В Крыму перенесли сроки строительства двух спортивных объектов в селах - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241229/v-krymu-perenesli-sroki-stroitelstva-dvukh-sportivnykh-obektov-v-selakh-1143005974.html
В Крыму перенесли сроки строительства двух спортивных объектов в селах
В Крыму перенесли сроки строительства двух спортивных объектов в селах - РИА Новости Крым, 29.12.2024
В Крыму перенесли сроки строительства двух спортивных объектов в селах
В этом году в селах Перово и Доброе не реализованы проекты по строительству спортивных объектов, сроки перенесены. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T10:53
2024-12-29T10:53
сергей аксенов
крым
новости крыма
спорт
реализация нацпроектов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136113393_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6d810986fb179d13cb869d46cbe5d99f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В этом году в селах Перово и Доброе не реализованы проекты по строительству спортивных объектов, сроки перенесены. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко.По словам Аксенова, сейчас в регионе решены основные проблемы, связанные с мерами безопасности, обеспечением стабильного электро- и водоснабжения, поэтому власти стараются не оставлять без внимания сферы культуры, спорта, образования. В том числе за счет средств, полученных от национализации имущества украинских олигархов."Что касается перспектив туристической отрасли. Ждем значительный рост туристического потока после достижения всех целей СВО. Сегодня перед нами стоит задача по модернизации средств размещения, по восстановлению берегоукрепительных сооружений, пострадавших от непогоды в ноябре 2023 года", - уточнил он.Отдельную благодарность глава Крыма выразил президенту Владимиру Путину за поддержку и пристальное внимание к нуждам крымчан, а также за то, что все насущные вопросы решаются оперативно, без бюрократических проволочек.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что Крым в следующем году получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые нацпроекты России: что они дадут КрымуВ Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублейВ России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136113393_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f3fb44c060c9f2bd085a039b8c4cbdef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, новости крыма, спорт, реализация нацпроектов в крыму
В Крыму перенесли сроки строительства двух спортивных объектов в селах

В Крыму перенесли сроки строительства спортивных объектов в селах Перово и Доброе

10:53 29.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В этом году в селах Перово и Доброе не реализованы проекты по строительству спортивных объектов, сроки перенесены. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко.
"К сожалению, у нас есть два спортивных объекта в селах Перово и Доброе Симферопольского района, сроки реализации которых были перенесены. Согласовали перенос с Министерством спорта России. Уверен, что сможем исправить ситуацию", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, сейчас в регионе решены основные проблемы, связанные с мерами безопасности, обеспечением стабильного электро- и водоснабжения, поэтому власти стараются не оставлять без внимания сферы культуры, спорта, образования. В том числе за счет средств, полученных от национализации имущества украинских олигархов.
"Что касается перспектив туристической отрасли. Ждем значительный рост туристического потока после достижения всех целей СВО. Сегодня перед нами стоит задача по модернизации средств размещения, по восстановлению берегоукрепительных сооружений, пострадавших от непогоды в ноябре 2023 года", - уточнил он.
Отдельную благодарность глава Крыма выразил президенту Владимиру Путину за поддержку и пристальное внимание к нуждам крымчан, а также за то, что все насущные вопросы решаются оперативно, без бюрократических проволочек.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что Крым в следующем году получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые нацпроекты России: что они дадут Крыму
В Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублей
В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаСпортРеализация Нацпроектов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:53Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе
11:47В Севастополе слышна стрельба – что происходит
11:43Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии
11:36Крымский мост сейчас - в очереди более тысячи машин
11:22Авария на магистральной сети в Симферополе - когда дадут тепло
10:53В Крыму перенесли сроки строительства двух спортивных объектов в селах
10:28Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье 1:12
10:14В Крыму поднимают цены на проезд в транспорте
09:58Когда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в Крыму
09:47На Кубани горит овощебаза - к месту направили пожарный поезд
09:32Крымский мост: очередь стремительно растет
09:16Тела 120 погибших обнаружили на месте катастрофы в Южной Корее
08:39Лавров: разговоры о перемирии на Украине - путь в никуда
08:18Над Крымом сбили два беспилотника
07:59Как добраться в "Новый Херсонес" в новогодние и рождественские праздники
07:31Россия даст отпор США и НАТО в случае угроз для страны - Лавров
07:10Дед Мороз под пальмой и медведь на льдине – Новый год в Крыму с детьми
07:01Крым получит 69 млрд рублей по госпрограмме – что будет построено
06:56Крушение пассажирского самолета в Южной Корее - что известно
06:39Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани
Лента новостейМолния