https://crimea.ria.ru/20241229/avariya-na-magistralnoy-teploseti-v-simferopole---kogda-dadut-teplo-1143006157.html

Авария на магистральной сети в Симферополе - когда дадут тепло

Авария на магистральной сети в Симферополе - когда дадут тепло - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Авария на магистральной сети в Симферополе - когда дадут тепло

Аварию на магистральной теплосети в Киевском районе Симферополя обещают устранить в течение дня. Об этом РИА Новости Крым рассказали на горячей линии аварийной... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T11:22

2024-12-29T11:22

2024-12-29T11:27

жкх крыма и севастополя

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Аварию на магистральной теплосети в Киевском районе Симферополя обещают устранить в течение дня. Об этом РИА Новости Крым рассказали на горячей линии аварийной службы "Крымтеплокоммунэнерго".Ранее в пабликах появилась информация, что целый район Симферополя второй день без тепла из-за аварии.По его словам, работы усложняются тем, что в районе порыва росло большое дерево "ночью звонили в МЧС, и только утром приступили работам, потому что дерево надо было сначала спилить, выкорчевать, а потом уже копать"."Мастера и техника на месте. Ребята работают. Обещают, что в течение дня устранят поломку и в дома вернется тепло", - уточнили в аварийной службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Долг крымчан за отопление приближается к миллиардуОтопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируютАксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма

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жкх крыма и севастополя, симферополь, происшествия, теплоснабжение, новости крыма, крым, крымтеплокоммунэнерго