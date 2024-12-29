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Авария на магистральной сети в Симферополе - когда дадут тепло - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Авария на магистральной сети в Симферополе - когда дадут тепло
Авария на магистральной сети в Симферополе - когда дадут тепло - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Авария на магистральной сети в Симферополе - когда дадут тепло
Аварию на магистральной теплосети в Киевском районе Симферополя обещают устранить в течение дня. Об этом РИА Новости Крым рассказали на горячей линии аварийной... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T11:22
2024-12-29T11:27
жкх крыма и севастополя
симферополь
происшествия
теплоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Аварию на магистральной теплосети в Киевском районе Симферополя обещают устранить в течение дня. Об этом РИА Новости Крым рассказали на горячей линии аварийной службы "Крымтеплокоммунэнерго".Ранее в пабликах появилась информация, что целый район Симферополя второй день без тепла из-за аварии.По его словам, работы усложняются тем, что в районе порыва росло большое дерево "ночью звонили в МЧС, и только утром приступили работам, потому что дерево надо было сначала спилить, выкорчевать, а потом уже копать"."Мастера и техника на месте. Ребята работают. Обещают, что в течение дня устранят поломку и в дома вернется тепло", - уточнили в аварийной службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Долг крымчан за отопление приближается к миллиардуОтопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируютАксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма
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жкх крыма и севастополя, симферополь, происшествия, теплоснабжение, новости крыма, крым, крымтеплокоммунэнерго
Авария на магистральной сети в Симферополе - когда дадут тепло

Аварию на магистральной теплосети в Киевском районе Симферополя устранят в течение дня

11:22 29.12.2024 (обновлено: 11:27 29.12.2024)
 
© РИА Новости КрымПодготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Аварию на магистральной теплосети в Киевском районе Симферополя обещают устранить в течение дня. Об этом РИА Новости Крым рассказали на горячей линии аварийной службы "Крымтеплокоммунэнерго".
Ранее в пабликах появилась информация, что целый район Симферополя второй день без тепла из-за аварии.
У нас сейчас ведутся работы на улице Ростовской. Вчера не было отопления из-за работ "Воды Крыма". В два часа ночи дали очень сильное давление, в результате порвало магистральную теплосеть", - рассказал диспетчер.
По его словам, работы усложняются тем, что в районе порыва росло большое дерево "ночью звонили в МЧС, и только утром приступили работам, потому что дерево надо было сначала спилить, выкорчевать, а потом уже копать".
"Мастера и техника на месте. Ребята работают. Обещают, что в течение дня устранят поломку и в дома вернется тепло", - уточнили в аварийной службе.
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