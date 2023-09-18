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Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T00:01
2023-09-18T00:01
2023-09-18T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +16...+18, днем +24...+26 градусов.Морская вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя прогрета до +23. У берегов Феодосии +22, в Черноморском +21, в Керченском проливе +20. Температура воды в Азовском море +21 градус.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, на неделе воздух прогреется до 30 градусов тепла, будет солнечно и без осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Эффект бабочки: почему ошибаются синоптикиКрым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы
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РИА Новости Крым
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник, 18 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до +18, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +16...+18, днем +24...+26 градусов.
Морская вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя прогрета до +23. У берегов Феодосии +22, в Черноморском +21, в Керченском проливе +20. Температура воды в Азовском море +21 градус.
В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, на неделе воздух прогреется до 30 градусов тепла
, будет солнечно и без осадков.
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