https://crimea.ria.ru/20230918/komfortnoe-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1131461871.html

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник

В понедельник погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T00:01

2023-09-18T00:01

2023-09-18T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +16...+18, днем +24...+26 градусов.Морская вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя прогрета до +23. У берегов Феодосии +22, в Черноморском +21, в Керченском проливе +20. Температура воды в Азовском море +21 градус.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, на неделе воздух прогреется до 30 градусов тепла, будет солнечно и без осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Эффект бабочки: почему ошибаются синоптикиКрым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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