Рейтинг@Mail.ru
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230918/komfortnoe-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1131461871.html
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T00:01
2023-09-18T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131435099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df3173146a3bdb0801932449d0d0c3b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +16...+18, днем +24...+26 градусов.Морская вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя прогрета до +23. У берегов Феодосии +22, в Черноморском +21, в Керченском проливе +20. Температура воды в Азовском море +21 градус.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, на неделе воздух прогреется до 30 градусов тепла, будет солнечно и без осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Эффект бабочки: почему ошибаются синоптикиКрым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131435099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f07ec72dfb5c8c7e412321ee3d6220a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник, 18 сентября

00:01 18.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПогода в Крыму
Погода в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до +18, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +16...+18, днем +24...+26 градусов.
Морская вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя прогрета до +23. У берегов Феодосии +22, в Черноморском +21, в Керченском проливе +20. Температура воды в Азовском море +21 градус.
В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, на неделе воздух прогреется до 30 градусов тепла, будет солнечно и без осадков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики
Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре
Глобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:11Очереди на Крымском мосту: оперативные данные
00:01Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 18 сентября
22:55Крымский мост открыли для движения
22:49Обломки беспилотника упали на территории фермы в Севастополе
22:43Главные события и заявления дня: 17 сентября
22:31Еще один дрон сбит на юго-западе Крыма
22:10Главные новости Крыма: 17 сентября
21:49Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор
21:20Над Крымом сбиты два украинских беспилотника
20:53Сколько картофеля соберут в Крыму
20:08Кладезь микроэлементов: кому полезны плоды фигового дерева
19:41Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста
19:29Крымский мост закрыт
19:15Новые страшилки Зеленского и ОПЗЖ для имитации битья: что там у соседей?
18:35Алкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних
18:12"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили
17:43Лето не спешит уходить: какой будет погода в Крыму на неделе
17:11Ко Дню города в Судаке нарисовали семь муралов
16:39В крымских селах стали строить больше Домов культуры
Лента новостейМолния