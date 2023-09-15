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Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро пятницы
Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро пятницы
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T09:39
2023-09-15T09:39
2023-09-15T10:16
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 19 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 340 912 пассажиров и 193 004 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 758 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро пятницы59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаВ Севастополе катера и паромы возобновили работу
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керчь, керченский пролив, кубань, новости крыма, инфографика
Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро пятницы
Керченская переправа 15 сентября работает в штатном режиме
09:39 15.09.2023 (обновлено: 10:16 15.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 сентября ветер юго-восточный, со второй половины дня юго-западный 6-11 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +26…+28 градусов, температура воды в море +21…+23", - говорится в Telegram-канале ведомства.
За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 19 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 340 912 пассажиров и 193 004 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 758 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.
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