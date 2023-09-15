https://crimea.ria.ru/20230915/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-obstanovka-na-utro-pyatnitsy-1131427403.html

Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро пятницы

Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро пятницы

Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T09:39

2023-09-15T09:39

2023-09-15T10:16

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

керчь

керченский пролив

кубань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 19 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 340 912 пассажиров и 193 004 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 758 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро пятницы59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаВ Севастополе катера и паромы возобновили работу

керчь

керченский пролив

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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