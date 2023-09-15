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Крымский мост: оперативные данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Крымский мост: оперативные данные на утро пятницы
Крымский мост: оперативные данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро пятницы
Очередей к досмотровым пунктам у Крымского моста утром пятницу нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T08:02
2023-09-15T08:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Очередей к досмотровым пунктам у Крымского моста утром пятницу нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым, кубань, новости
Крымский мост: оперативные данные на утро пятницы

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

08:02 15.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Очередей к досмотровым пунктам у Крымского моста утром пятницу нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.
Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.
17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
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