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Владела незаконно: в Севастополе украинку обязали отказаться от участка - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Владела незаконно: в Севастополе украинку обязали отказаться от участка
Владела незаконно: в Севастополе украинку обязали отказаться от участка - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Владела незаконно: в Севастополе украинку обязали отказаться от участка
Земельный участок, которым незаконно владела гражданка Украины в границах садового товарищества "Горняк" в Балаклавском районе Севастополя, отчужден через суд... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T12:44
2023-09-14T13:10
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Земельный участок, которым незаконно владела гражданка Украины в границах садового товарищества "Горняк" в Балаклавском районе Севастополя, отчужден через суд. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Было установлено, что в границах садового товарищества "Горняк" в Балаклавском районе расположен земельный участок, которым владеет гражданка Украины. Тогда как согласно действующему земельному законодательству иностранные граждане не могут обладать правом собственности на земли, которые находятся в пределах приграничной территории, в том числе в Севастополе.Балаклавский районный суд Севастополя удовлетворил исковое заявление прокурора района о возложении на гражданку Украины обязанности произвести отчуждение участка.Ранее в Крыму за мошенничество с землей на Южном берегу осудили нотариуса и госрегистраторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионыООПТ не предлагать: почему в Феодосии передумали охранять Золотой пляжВ Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, суд, крым, новости крыма
Владела незаконно: в Севастополе украинку обязали отказаться от участка

Прокуратура: в Севастополе земельный участок гражданки Украины отчужден через суд

12:44 14.09.2023 (обновлено: 13:10 14.09.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Земельный участок, которым незаконно владела гражданка Украины в границах садового товарищества "Горняк" в Балаклавском районе Севастополя, отчужден через суд. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.

"Удовлетворен иск прокурора Балаклавского района г. Севастополя о возложении на лицо, незаконно владеющее земельным участком, обязанности произвести его отчуждение", - говорится в сообщении.

Было установлено, что в границах садового товарищества "Горняк" в Балаклавском районе расположен земельный участок, которым владеет гражданка Украины. Тогда как согласно действующему земельному законодательству иностранные граждане не могут обладать правом собственности на земли, которые находятся в пределах приграничной территории, в том числе в Севастополе.
"Вопреки требованиям закона женщина не произвела добровольное отчуждение участка в установленный срок. В этой связи прокуратурой предприняты меры по защите интересов общества и государства в судебном порядке", - отметили в ведомстве.
Балаклавский районный суд Севастополя удовлетворил исковое заявление прокурора района о возложении на гражданку Украины обязанности произвести отчуждение участка.
Ранее в Крыму за мошенничество с землей на Южном берегу осудили нотариуса и госрегистраторов.
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