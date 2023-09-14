https://crimea.ria.ru/20230914/vladela-nezakonno-v-sevastopole-ukrainku-obyazali-otkazatsya-ot-uchastka-1131401170.html

Владела незаконно: в Севастополе украинку обязали отказаться от участка

Владела незаконно: в Севастополе украинку обязали отказаться от участка - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Владела незаконно: в Севастополе украинку обязали отказаться от участка

Земельный участок, которым незаконно владела гражданка Украины в границах садового товарищества "Горняк" в Балаклавском районе Севастополя, отчужден через суд... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T12:44

2023-09-14T12:44

2023-09-14T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Земельный участок, которым незаконно владела гражданка Украины в границах садового товарищества "Горняк" в Балаклавском районе Севастополя, отчужден через суд. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Было установлено, что в границах садового товарищества "Горняк" в Балаклавском районе расположен земельный участок, которым владеет гражданка Украины. Тогда как согласно действующему земельному законодательству иностранные граждане не могут обладать правом собственности на земли, которые находятся в пределах приграничной территории, в том числе в Севастополе.Балаклавский районный суд Севастополя удовлетворил исковое заявление прокурора района о возложении на гражданку Украины обязанности произвести отчуждение участка.Ранее в Крыму за мошенничество с землей на Южном берегу осудили нотариуса и госрегистраторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионыООПТ не предлагать: почему в Феодосии передумали охранять Золотой пляжВ Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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