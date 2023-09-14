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Крымский мост: обстановка на вечер четверга - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Крымский мост: обстановка на вечер четверга
Крымский мост: обстановка на вечер четверга - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Крымский мост: обстановка на вечер четверга
Очередей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края к вечеру четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T19:07
2023-09-14T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Очередей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края к вечеру четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".Читайте также на РИА Новости Крым:59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаОбстановка на Крымском мосту сейчас: очереди и время ожиданияХуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее время
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: обстановка на вечер четверга

Проезд по Крымскому мосту свободен с двух сторон

19:07 14.09.2023 (обновлено: 19:12 14.09.2023)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНа Крымском мосту с опережением срока открыли две полосы для движения транспорта
На Крымском мосту с опережением срока открыли две полосы для движения транспорта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Очередей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края к вечеру четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 19:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.
Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.
17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
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