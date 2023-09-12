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Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника
Движение по Крымскому мосту утром во вторник свободно. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T08:01
2023-09-12T08:01
2023-09-12T07:47
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту утром во вторник свободно. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, керченский пролив, крым, новости крыма, транспорт, кубань, краснодарский край
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника
Движение на Крымском мосту в обе стороны свободно – оперативные службы