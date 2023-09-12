https://crimea.ria.ru/20230912/obstanovka-na-krymskom-mostu-dannye-na-utro-vtornika-1131333146.html

Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника

Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторника

Движение по Крымскому мосту утром во вторник свободно. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T08:01

2023-09-12T08:01

2023-09-12T07:47

крымский мост

керченский пролив

крым

новости крыма

транспорт

кубань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту утром во вторник свободно. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.

крымский мост

керченский пролив

крым

кубань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченский пролив, крым, новости крыма, транспорт, кубань, краснодарский край