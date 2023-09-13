https://crimea.ria.ru/20230913/sladkiy-novyy-god-evreyskaya-obschina-iz-kryma-peredala-v-berdyansk-podarki-1131388293.html

Сладкий Новый год: еврейская община из Крыма передала в Бердянск подарки

Сладкий Новый год: еврейская община из Крыма передала в Бердянск подарки - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Сладкий Новый год: еврейская община из Крыма передала в Бердянск подарки

Машина, груженая медом, сладостями и наборами новогодних календарей, отправилась из Симферополя в Бердянск. 15 сентября наступает большой праздник еврейского... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T20:13

2023-09-13T20:13

2023-09-13T20:13

крым

симферополь

общество

бердянск

еврейская община симферополя

благотворительность

новые регионы россии

новости крыма

аркадий цырульников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Машина, груженая медом, сладостями и наборами новогодних календарей, отправилась из Симферополя в Бердянск. 15 сентября наступает большой праздник еврейского народа – Рош ха-Шана, или Еврейский Новый год – один из самых значимых праздников в иудаизме. Организовала гумконвой симферопольская еврейская община, чтобы на столах бердянцев в этот день обязательно был мед – символ сладкого Нового года.По его словам, сейчас централизованной еврейской общины в Бердянске нет, заявки собирали местные активисты."К каждому еврейскому празднику мы отправляем помощь нуждающимся, чтобы в этих непростых условиях у людей была возможность отметить национальное торжество", - добавил Цырульников.15 сентября наступает большой праздник еврейского народа – Рош ха-Шана. Название этого праздника в переводе с иврита означает "голова года" и знаменует собой начало нового календарного года. Традиционным угощением на Рош ха-Шана является мед, до окончания следующего праздника Суккот он подается к каждой трапезе и символизирует стремление к сладкому Новому году. Традиционно поздравляют друг друга, дарят подарки, отправляют открытки и посылки родным и знакомым, которые живут далеко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале августа крымская межнациональная миссия, в которую объединились представители разных национальностей, отправила в управление соцзащиты города Скадовска инвалидные коляски, ходунки, столики для кормления, памперсы, пеленки и другие товары медицинского назначения.Читайте также на РИА Новости Крым:Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииОбщественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов

https://crimea.ria.ru/20230830/dnevnik-s-feyami-kak-yunym-zhitelyam-aleshek-privezli-podarki-k-shkole-1131017479.html

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бердянск

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, общество, бердянск, еврейская община симферополя, благотворительность, новые регионы россии, новости крыма, аркадий цырульников