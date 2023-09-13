https://crimea.ria.ru/20230913/sladkiy-novyy-god-evreyskaya-obschina-iz-kryma-peredala-v-berdyansk-podarki-1131388293.html
Сладкий Новый год: еврейская община из Крыма передала в Бердянск подарки
Сладкий Новый год: еврейская община из Крыма передала в Бердянск подарки - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Сладкий Новый год: еврейская община из Крыма передала в Бердянск подарки
Машина, груженая медом, сладостями и наборами новогодних календарей, отправилась из Симферополя в Бердянск. 15 сентября наступает большой праздник еврейского... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T20:13
2023-09-13T20:13
2023-09-13T20:13
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Машина, груженая медом, сладостями и наборами новогодних календарей, отправилась из Симферополя в Бердянск. 15 сентября наступает большой праздник еврейского народа – Рош ха-Шана, или Еврейский Новый год – один из самых значимых праздников в иудаизме. Организовала гумконвой симферопольская еврейская община, чтобы на столах бердянцев в этот день обязательно был мед – символ сладкого Нового года.По его словам, сейчас централизованной еврейской общины в Бердянске нет, заявки собирали местные активисты."К каждому еврейскому празднику мы отправляем помощь нуждающимся, чтобы в этих непростых условиях у людей была возможность отметить национальное торжество", - добавил Цырульников.15 сентября наступает большой праздник еврейского народа – Рош ха-Шана. Название этого праздника в переводе с иврита означает "голова года" и знаменует собой начало нового календарного года. Традиционным угощением на Рош ха-Шана является мед, до окончания следующего праздника Суккот он подается к каждой трапезе и символизирует стремление к сладкому Новому году. Традиционно поздравляют друг друга, дарят подарки, отправляют открытки и посылки родным и знакомым, которые живут далеко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале августа крымская межнациональная миссия, в которую объединились представители разных национальностей, отправила в управление соцзащиты города Скадовска инвалидные коляски, ходунки, столики для кормления, памперсы, пеленки и другие товары медицинского назначения.Читайте также на РИА Новости Крым:Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииОбщественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов
https://crimea.ria.ru/20230830/dnevnik-s-feyami-kak-yunym-zhitelyam-aleshek-privezli-podarki-k-shkole-1131017479.html
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крым, симферополь, общество, бердянск, еврейская община симферополя, благотворительность, новые регионы россии, новости крыма, аркадий цырульников
Сладкий Новый год: еврейская община из Крыма передала в Бердянск подарки
Еврейская община передала из Крыма в Бердянск подарочные наборы к празднику Рош ха-Шана
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Машина, груженая медом, сладостями и наборами новогодних календарей, отправилась из Симферополя в Бердянск. 15 сентября наступает большой праздник еврейского народа – Рош ха-Шана, или Еврейский Новый год – один из самых значимых праздников в иудаизме. Организовала гумконвой симферопольская еврейская община, чтобы на столах бердянцев в этот день обязательно был мед – символ сладкого Нового года.
"Для симферопольской еврейской общины стала доброй традицией передача подарочных наборов к праздникам в новые регионы России. Праздник Рош ха-Шана не стал исключением - наборы с медом, сладостями и календарями на Новый год были отправлены для еврейской общины города Бердянска", - сказал в комментарии РИА Новости Крым председатель Объединения еврейских организаций Крыма Аркадий Цырульников.
По его словам, сейчас централизованной еврейской общины в Бердянске нет, заявки собирали местные активисты.
"К каждому еврейскому празднику мы отправляем помощь нуждающимся, чтобы в этих непростых условиях у людей была возможность отметить национальное торжество", - добавил Цырульников.
15 сентября наступает большой праздник еврейского народа – Рош ха-Шана. Название этого праздника в переводе с иврита означает "голова года" и знаменует собой начало нового календарного года. Традиционным угощением на Рош ха-Шана является мед, до окончания следующего праздника Суккот он подается к каждой трапезе и символизирует стремление к сладкому Новому году. Традиционно поздравляют друг друга, дарят подарки, отправляют открытки и посылки родным и знакомым, которые живут далеко.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в начале августа крымская межнациональная миссия, в которую объединились представители разных национальностей, отправила в управление соцзащиты города Скадовска инвалидные коляски, ходунки, столики для кормления, памперсы, пеленки и другие товары медицинского назначения.
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